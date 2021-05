Kulutusluottojen vertailu kannattaa, sillä hintojen vaihtelu on suurta

Lainan hakeminen ei ole koskaan ollut niin helppoa ja vaivatonta kuin nykyään. Ei olekaan ihme, että lainoja otetaan enemmän kuin koskaan ennen – jo 400 000 suomalaisella on kulutusluotto. Lainan ottaminen ei ole monen mielestä samanlainen peikko kuin aiemmin.

Siinä missä aikaisemmin haettiin lähinnä asunto- tai autolainoja, niin nykyään yhä useammat hakevat myös kulutusluottoja. Moni valitsee lainan sen sijaan, että kiristäisi vyötään, kun rahat ovat väliaikaisesti vähissä.

Nykyisin lainapalveluita on verkossa useita kymmeniä, mikä helpottaa lainanhakua entisestään. Maallikon on kuitenkin vaikea tietää sitä, mikä lainapalvelu on paras mahdollinen tai miten löytää edullinen kulutusluotto. Monelle ei myöskään ole selvää, miksi lainaa kannattaa vertailla ja kilpailuttaa sen sijaan, että ottaisi lainan aina samalta taholta.

Mikä kulutusluotto on?

Kulutusluotto on yleensä tarkoitettu kertaluontoisen hankinnan rahoittamiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kodinkone tai vaikkapa kodin sisustushankinnat. Kulutusluoton käyttötarkoitusta ei kuitenkaan ole mitenkään eritelty sopimuksessa, eli mikään ei estä hakemasta kulutusluottoa, vaikka tarkkaa käyttökohdetta ei olisi, vaan tarkoitus olisi saada hiukan lisää rahaa arkeen. Esimerkiksi monesti lainapalveluissa tai lainavertailupalveluissa erikseen erotellut häälainat, remonttilainat jne. ovat tosiasiassa kulutusluottoja, vaikka niitä markkinoidaankin oletettujen käyttökohteidensa mukaan. Haetusta ja myönnetystä "häälainasta" voikin pistää hyvällä omalla tunnolla osan vaikkapa laiskanlinnan hankkimiseen kotiin.

Kulutusluottoa voivat hakea täysi-ikäiset henkilöt, joiden luottotiedot ovat moitteettomassa kunnossa. Kulutusluottoja on tarjolla hyvin pienestä summasta, jopa 100 eurosta lähtien, aina kymmeniin tuhansiin euroihin saakka. Yleensä kulutusluotto on kerralla nostettava kertalaina, mutta myös joustoluotto kuuluu kulutusluottoihin. Joustoluotto toimii luottokortin tapaisesti, eli lainassa on sovittu yläraja, johon asti lainaa voi nostaa, mutta lainanottaja ei ole kuitenkaan sitoutunut lainaamaan ylärajaan saakka ja maksaa kuluja ainoastaan lainaamastaan osuudesta.

Ennen kulutusluoton hakemista on kuitenkin tärkeää tehdä tarkka ja realistinen maksusuunnitelma sekä lukea lainan ehdot huolella. Epärealistisen suuret kuukausierät saattavat tietää taloudellisia vaikeuksia tulevaisuudessa.

Miksi lainoja pitäisi vertailla?

Maallikko saattaa tosiaan olettaa, että koska ala on niin kilpailtu, ovat eri lainapalvelujen tarjoamat ehdot joka tapauksessa hyvin saman kaltaisia ja vertailu ei mahdollisesti tästä syystä maksa vaivaa. Oletetaan, että hintaerot ovat pienehköjä. Näin ei suinkaan kuitenkaan ole, vaan lainatarjoukset saattavat erota toisistaan suorastaan radikaalisti. Ero kahden eri lainantarjoajan välillä saattaa rahallisesti olla satoja euroja, vaikka laina-aika ja lainasumma olisivat täysin samat. Prosentuaalisesti lainan päälle maksettavat kulut saattavat olla toisessa paikassa olla jopa tuplaten suuremmat.

Vertailu on siis ehdottoman tärkeää ja lainavertailupalvelua käyttämällä myös hyvin nopeaa. Jo muutamalla painalluksella on mahdollista nähdä lista eri lainapalveluista ja hakiessa lainaa, saa useita tarjouksia. On tärkeää huomata, että pelkkä lainan hakeminen ei vielä sido mihinkään, vaan mitään tarjousta ei ole pakko ottaa vastaan.

