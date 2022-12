Päivi Laitila Johtaja, energiatehokkuus, Motiva Oy Energiatehokkuus ensin – nyt ja tulevaisuudessa

Suomessa energia-asioita on hoidettu fiksusti ja meillä on monipuolinen energiapaletti. Erityisesti tällä hetkellä energiansäästö ja tehokkuus on ykkösaihe, ja todella aiheesta. Pidemmällä tähtäimellä näiden lisäksi tarvitaan yhä enemmän investointeja vähähiilisiin ratkaisuihin. Onneksi tähän löytyy tahtotila.

Energia-asiat ovat olleet kuuma puheenaihe viime aikoina, ja nykyään kaikki ymmärtävät miten keskeinen merkitys energialla on yhteiskunnassamme. Suomessa energia-asiat on onneksi hoidettu mallikkaasti, ja meillä on myös monia energian lähteitä. Nykyisen energiakriisin myötä energian hinta ja huoltovarmuus ovat nousseet yhä näkyvimmiksi ilmastoasioiden rinnalle.

Kuluttajien ja muiden energian loppukäyttäjien rooli on korostunut entisestään. Huomio on nyt kiinnittynyt käytetyn energian määrästä myös yhä enemmän ajoitukseen, ja tavoitteena on tasata haasteellisia kysyntäpiikkejä energiakriisin jälkeisenä aikanakin.

On ollut ilahduttavaa huomata miten valmiita kuluttajat, yritykset ja kunnat ovat toimimaan energian käytön edelleen tehostamiseksi ja säästämiseksi. Energiankäyttäjät toimivat aktiivisesti ja keksivät keinoja, joilla voivat vaikuttaa energian kulutukseen ja sen ajoittamiseen. Jo lokakuussa Energiaviraston työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tekemä selvitys osoitti, että viidesosalla yrityksistä oli suunnitelma kulutusjouston lisäämiseksi tulevan talven sähköpulatilanteita varten ja 40 prosentilla suunnitelman teko oli meneillään tai alkamassa lähiaikoina. Energiansäästämiseen on tarjolla paljonkin keinoja ja tietoa, jotka ovat purreet käytännössä. Viime kuukausina energiankulutus on vähentynyt lähes 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vapaaehtoisuudella päästään pitkälle

Suomessa monet ratkaisut perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja sama pätee energian säästöön. Kansainvälisesti ainutlaatuisia olevat Suomen vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat kirittäneet merkittäviin energiansäästöihin. Esimerkiksi edellisellä 2016 päättyneellä kahdeksanvuotiskaudella energiaa säästettiin noin 16 TWh, mikä on enemmän kuin koko Suomen kerrostalokannan vuotuinen lämpöenergiankäyttö. Nyt ajankohtaisen Astetta alemmaksi-kampanjan tarkoituksena on saada 95 % kotitalouksista säästämään energiaa ja leikkaamaan huippukulutustaan. Alun perin kampanja oli suunnattu vain kuluttajille, nyt mukaan on lähtenyt huikea joukko myös yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä.

Järkevä käyttö kaiken perusta

Energia-alalla toiminta on pitkäjänteistä eivätkä muutokset tapahdu hetkessä. Investointien rooli on keskeinen ja vihreän siirtymän aikaansaamiseksi tarvitaan investointeja energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen. Juuri valmistunut Valtioneuvoston Vihreän siirtymän rahoituksen raportti peräänkuuluttaa järjestelmätason muutoksen tarvetta läpi koko yhteiskunnan. Julkinen sektori luo puitteet ja kannusteet, kun taas yksityisellä sektorilla on avainrooli investointien toteuttamisessa.

Energia-asioissa olemme hyvässä asemassa, sillä meillä on valmiuksia toimintaan ja tahtotila ottaa käyttöön vähäpäästöisiä energianlähteitä. Esimerkiksi tuulivoima ja aurinkoenergia ovat yleistyneet kovaa vauhtia, vetyratkaisuja on tulossa.

”Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä.”

Vaikka energia olisikin vähäpäästöistä tai päästötöntä, mitään energiaa ei kannata tuhlata, vaan panostaa sen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Kaikilla energiantuotantomuodoilla, myös uusiutuvilla, on vaikutuksia ympäristöön, oli kyse sitten materiaalien tai alueiden käytöstä. Tuulivoimaloitakaan ei tule rakentaa määräänsä enempää.

Säästö, tehokkuus ja jousto ovat avainsanoja, kun energiasta puhutaan.

Yksi keskeinen suuntaus on, että energiankuluttajista tulee myös yhä enemmän energian tuottajia. Energiaratkaisuissa siirrytään yhä enenevässä määrin keskitetyistä paikallisiin ratkaisuihin, jolloin tuotanto on lähempänä loppukäyttäjää. Niin ikään erilaiset virtuaalivoimalaitokset mahdollistavat energian tehokasta kysyntäjoustoa.

Uudenlainen osaaminen ja innovaatiot ovat tarpeen

Tarvitsemme uudenlaista osaamista ja innovaatioita energia-alalle. Koko yhteiskunnan ja sen toimintojen muuttuessa yhä systeemisemmiksi, toiminnoissa tarvitaan myös yhä enemmän horisontaalista, kokonaisvaltaisempaa otetta ja palveluja. Älykkyys lisääntyy järjestelmissä ja loppukäyttäjien ratkaisuissa. Osaajia tarvitaan energia-alalle. Vuonna 2021 päättyneen Smart Energy Transition tutkimusohjelman mukaan esimerkiksi aurinkoenergian rakentamiseen ja käyttöönottoon tarvitaan lisää noin 2700 htv vuosittain eli yhteensä noin 43 000 htv vuoteen 2035 mennessä. Vastaavasti tuulivoiman rakentamiseen ja käyttöönottoon tarvitaan lisää noin 2100 htv vuosittain eli yhteensä noin 33 000 htv.

Perinteisestä energiantuotannosta myös poistuu työpaikkoja tuotantorakenteen muuttuessa ja vanhan kapasiteetin poistuessa. Jatkuva oppiminen ja osaamisen kasvattaminen onkin välttämätöntä.

Energian merkitys yhteiskunnalle on suuri ja sen avulla luodaan positiivista tulevaisuutta. Oikeilla valinnoilla mahdollistetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa.

Lähikuukausina energia-asioissa korostuu energiansäästö ja kulutuksen ajoittaminen pois huipputunneista. Samanaikaisesti katse ja toiminnot tulee olla yhä enemmän tulevaisuuden kestävän energian ratkaisujen mahdollistamisessa.

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä.

