Metsä ja ruoka omiin käsiin

Ahti Martikainen Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy

Muistutanpa tässä nyt kaikkia vanhoja ja uusia päättäjiä että EU:ssa on meneillään lainsääntö, mikä koskee kriittisiä raaka-aineita. (Critical Raw Materials Act). Tuohon lakialoitteeseen voi antaa palautetta ja palautteenannon aikaraja on 16.5.2023. Kun EU-tasoisia lakeja ja asetuksia sorvataan, niissä kannattaa olla aina mukana ja kuulolla aivan alusta alkaen. Jos myöhästyy ensimmäisiltä metreiltä, on usein melko mahdotonta saada jopa valtiotasolla omia tärkeitä näkökulmia lopullisiin laki- ja asetusteksteihin.

Jotenkin nämä hankkeet aina tuppaavat ”yllättämään” Suomen. Oli sitten kysymys reilun siirtymän rahastoista ja kenelle niistä voidaan myöntää rahaa, ojitettujen alueiden ennallistamisesta tai vaikkapa haja-asutusalueilla olevien purkukuntoisten talojen energiaremontoinnista.

Tämänkin lakialoitteen kohdalla puhutaan isoilla kirjaimilla ja ainakin energia-alaa liikuttavat Euroopan omien uraanivarojen hyödyntäminen tai sähköautoissa tarvittavien akkumineraalien hyödyntäminen. Jos ei ole omia raaka-ainevaroja käytettävissä, niin turha on suureen ääneen puhua omavaraisuudesta tai liikkumisen sähköistämisestä.

Mutta on meillä muutakin vahdittavaa. Tässä pari asiaa, jotka on syytä ottaa huomioon seuraavan hallituksen vaaliohjelman laadinnassa. Ja tässä toivon aktiivisuutta puolueiden lisäksi etujärjestöiltä kuin kaupankin edustajilta.

Suomi on metsäalan huippumaa. Istutamme joka vuosi Suomessa 150 miljoonaa puuntainta. Jotta pystymme tuohon, kasvatamme nuo puuntaimet kotimaisessa kasvuturpeessa. Ilman kasvuturvetta ei homma onnistu. Kasvuturve on siis metsänuudistukselle kriittinen raaka-aine. Jos ei ole kasvuturvetta, ei ole istutettavia taimia, eikä synny hiilinieluja ja talousmetsiä nykytahdilla. Samoin se on kriittinen raaka-aine kotimaisille tuoreyrteille, salaateille, kurkuille ja tomaateille. Tämä on syytä kertoa tuossa avoimessa kuulemisessa.

Moni ei ehkä tiedä, mutta noin puolet Suomen maatiloista käyttää osin tai kokonaan eläinten kuivittamisessa kuiviketurvetta. Jos turvetta ei olisi, ei olisi myöskään tuoretta ja turvallista maitoa, lihaa ja kananmunia siinä määrin kuin nyt. Kuiviketurve on siis samoin kriittinen tekijä suomalaiselle ruuantuotannolle ja suomalaisen ruuan ruokaturvallisuudelle. Turve antiseptisenä ja happamana kuivikkeena muun muassa estää bakteerien kasvua ja vähentää antibioottien tarvetta eläintenhoidossa. Eli se on varmasti meille kriittinen raaka-aine elintarvikeketjussa.

EU:lla on meneillään tavoite istuttaa Eurooppaan 3 miljardia ylimääräistä puuntainta. Samaan aikaan on meneillään aloitteita, joilla estettäisiin kasvuturpeen käyttöä. Nämä tavoitteet ovat ristiriitaisia ja ne jäävät ristiriitaisiksi, jolleivat suomalaiset poliitikot, yritykset ja etujärjestöt käytä äänioikeuttaan ja osallistu näihin julkisiin kuulemisiin.

Itse pidän huolen siitä, että Neovan kannanotot ovat ajoissa Brysselissä. Toivottavasti moni muukin tekee samoin, sillä ei siellä kukaan muu meidän puoltamme pidä kuin me itse.

