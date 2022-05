Neova uskoo tuuli- ja aurinkovoiman yhdistämiseen: turvetuotantoalueilla tuhansien hehtaarien potentiaali aurinkovoimapuistojen rakentamiseen

Kirjoittaja Neova

Voisiko vanhoja turvetuotantoalueita käyttää samaan aikaan hiilensidontaan, biomassojen tuotantoon sekä aurinko- ja tuulivoimantuotantoon? Kyllä voi.

Neova siirtää käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita nopeasti seuraavaan maankäyttömuotoon. Näin pienennetään maaperäpäästöjä ja samalla parannetaan Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta. Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan tässä metsitystä, muiden biomassojen tuotantoa sekä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa.

Neovalla on aktiivisessa hankekehityksessä tällä hetkellä seitsemän tuulivoimakohdetta, jotka käsittävät nimellisteholtaan yhteensä noin 1 000 megawattia tuulivoimaa. ”Tämä on merkittävä määrä uutta tuulivoimaa, sillä Suomessa on tällä hetkellä rakennettuna ja toiminnassa yhteensä noin 3 600 megawatin nimellistehon verran tuulivoimaloita”, Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksestä vastaava päällikkö Lauri Alanen kertoo.

”Aloitimme vuonna 2020 selvittämään potentiaalisia tuulivoimakohteita omistamistamme maa-alueista. Havaitsimme lukuisia tuulivoimaan soveltuvia kohteita. Tuulivoimahankkeiden kaavoitusmenettely on parhaillaan käynnissä Karstulassa Keski-Suomessa, Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla sekä Halsualla ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi suunnitteilla on muutamia muita hankekohteita, jotka eivät ole vielä ehtineet kaavoitukseen”, Alanen sanoo.

Aurinkoenergiassa mahdollisuuksia teollisen kokoluokan hankkeille

Aivan viime aikoina Suomessa on noussut esiin huomattavaa kiinnostusta teollisen kokoluokan aurinkoenergiahankkeille. Myös Neova on aloittanut aurinkoenergian mahdollisuuksien selvittämisen, jopa kiihtyvään tahtiin. Monet Neovan tuulivoimahankkeista ovat hybridihankkeita, joissa on tarkoitus toteuttaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa.

Suomen sähköntuotannon omavaraisuuden saavuttaminen on korostunut varsinkin Ukrainan kriisin myötä. Tämä on lisännyt entisestään tarvetta nopeasti rakennettavalle ja edulliselle uusiutuvalle sähköntuotannolle, kuten tuuli- ja erityisesti aurinkovoimalle. Neovan noin 60 000 hehtaarin kiinteistöomistus Suomessa antaa hyvän lähtökohdan isojenkin hankekokonaisuuksien suunnitteluun.

”Selvitystemme perusteella potentiaalisia aurinkovoimakohteita löytyy yhtiön omista maa-alueista yli 10 000 hehtaaria. Osa näistä alueista todennäköisesti karsiutuu pois, mutta siltikin kyseessä on merkittävä määrä mahdollisia aurinkovoima-alueita. Puhutaan yhteensä useiden tuhansien megawattien sähkötehosta. Laskennallisesti alueille mahtuisi noin 5 500 MW aurinkovoimaa, joka tuottaisi sähköä karkeasti arvioiden noin 5 500 GWh vuodessa. Määrällä saataisiin katettua esimerkiksi Jyväskylän ja Vantaan yhteenlaskettu vuotuinen sähköntarve”, Neovan kiinteistökehityksestä vastaava johtaja Pasi Koivisto kertoo.

Tuuli- ja aurinkovoima tukevat hyvin toisiaan, sillä niiden sähköntuotanto painottuu eri ajankohtiin. Sähkönsiirtoyhteydet saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön ja sähköntuotannosta tulee tasaisempaa, kun rakennetaan kumpaakin tuotantomuotoa. Neovalla on lisäksi suunnitelmissa kehittää lukuisia erillisiä aurinkovoimapuistoja, joiden kokoluokat vaihtelevat noin kymmenestä hehtaarista satoihin. Ensimmäiset luvitettavat kohteet päätetään kuluvan kesän aikana”, Alanen arvioi.

Vanhat turvetuotantoalueet soveltuvat hyvin tuuli- ja aurinkovoimalle

Vanhoja turvetuotantokohteita vapautuu tulevina vuosina reilusti seuraavaan maankäyttöön, kuten tuuli- ja aurinkovoiman tarpeisiin. Hankkeissa hyödynnetään turvetuotantoalueita sekä niiden lähiympäristöjä, jotka on selvityksissä todettu soveltuvaksi tuulivoimarakentamiselle.

”Tuuli- ja aurinkoenergia soveltuvat erinomaisesti vanhoille turvetuotantoalueille, sillä alueet sijaitsevat usein etäällä asutuksesta ja niissä on jo valmiina hyvä tieverkosto. Alueet ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä alueita rakentaa aurinkovoimaa, koska ne ovat laajoja aukeita ja tasaisia alueita”, Alanen sanoo.

