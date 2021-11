Jan Herranen Maajohtaja, Rototec Oy Maalämpö osana energiariippumattomuutta ja yhteiskuntamme kriisinhallintaa

Keskustelu tulevaisuuden energiamuodoista kävi kuumana Glasgowin ilmastokokouksessa. Monet valtiot ovat sitoutuneet ilmastotavoitteisiin, mutta konkretiaa on vasta vähän.

Ilmastokriisi koskettaa meitä jokaista jo nyt ja siksi olisikin tärkeää löytää ratkaisuja mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Meidän kaikkien rakennus-ja energia-alalla on toimittava yhdessä löytääksemme jo nyt toimivia ratkaisuja, joilla lisätään yhteiskuntamme resilienssiä ja turvataan pysyvästi sen häiriötön toiminta. Haluamme yhdessä rakentaa yhteiskuntaa, joka on hyvä ja turvallinen paikka elää meille kaikille. Energiaomavaraisuus omalta osaltaan turvaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen toimimisen myös kriisitilanteessa.

Geoenergia (sis. maalämmön ja maaviileän) on olemassa olevaa toimivaa teknologiaa, jota on käytetty kiinteistöjen lämmitykseen ja viilennykseen jo vuosikymmeniä. Itse asiassa sen avulla voitaisiin tuottaa puolet koko Helsingin energiantarpeesta jo nyt. Geoenergia on täysin hiilineutraali energiamuoto, jos maalämpöpumpun toimintaan käytetään sähköä uusiutuvasta lähteestä. Ja vaikka geoenergian hyödyntämiseen tarvitaan sähköä, sen lisääntynyt käyttö on itseasiassa vähentänyt sähkön käyttöä ja kantaverkon kuormitusta. Lue lisää SULPUn tiedotteesta

Geoenergia on monikäyttöistä energiaa

Geoenergia lisää yhteiskuntamme energiariippumattomuutta ja tarjoaa mahdollisuuden energian varastointiin suoraan jalkojesi alla. Kalliohan toimii kuin akku eli se lataa kesällä lämpöä talvella käytettäväksi lämmitykseen. Ja taas talvella kylmää kesällä käytettäväksi viilennykseen. Yhä uudestaan ja uudestaan mahdollistaen lataamisen ja energian kierrätyksen aina.

Tällä hetkellä monien energiamuotojen logistiikkaketju on erittäin haavoittuvainen ja jotta voisimme lisätä resilienssiä kannattaa meidän hyödyntää energiamuotoa, jonka raaka-aine ei vaadi kuljetusta paikasta toiseen. Geoenergian käyttö lisää myös yhteiskuntamme ja rakennuskantamme resilienssiä kestää esimerkiksi ilmastokriisistä johtuvia myrskyjä ja tulvia ja näiden aiheuttamaa ihmismassojen liikkumisesta johtuvaa infrastruktuurin ylikuormittumista. Kuivuus ja myrskyt eivät myöskään vaikuta geoenergian tuotantoon. Itse asiassa energian tuotannon lisäksi voisimme turvata tulevaisuuden ruuan tuotantoakin hyödyntämällä geoenergiaa esimerkiksi kasvihuoneiden lämmitykseen.

Maalämpöratkaisut ja maalämpöpumput ovat kehittyneet valtavaa vauhtia vuosien varrella ja pystymme tarjoamaan maalämpöä yhä suurempiin kohteisiin. Geoenergiakaivoja pystytään poraamaan yhä syvemmälle ja pian myös kustannustehokkaastikin. Näin maalämpö ja maaviileä voidaan tuoda lähemmäksi isojen kaupunkien keskustoja, pienille ja ahtaillekin tonteille.

Geoenergialla voidaan pian myös hoitaa rakentamisen aikainen lämmitys kustannustehokkaasti ja hiilineutraalisti. Hyvällä esiselvityksellä ja suunnittelulla voidaan taata onnistunut ja kannattava maalämpöprojekti niin julkiseen rakennukseen kuin kerrostaloonkin.

Geoenergian suosio on suorastaan räjähtänyt viime vuosien aikana niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorillakin. Eikä syyttä. Geoenergiasta on moneksi ja potentiaalia Suomen kallioperästä kyllä löytyy. Jospa tämä riittäisi osaltaan takaamaan tulevaisuuden energian tarvetta.

Miksemme siis käyttäisi tätä olemassa olevaa ja hyväksi havaittua teknologiaa enemmän jo nyt?

