Asumiskulut ohjaavat nyt asunnonostajien valintoja

Tänä vuonna asuntokaupassa ei rikota ennätyksiä, toisin kuin viime vuonna, joka oli kaikkien aikojen ennätyskauppavuosi Suomen asuntomarkkinoilla. Vaikka kaupantekotahti on viime kuukausien aikana hidastunut, välittäjien tekemissä kauppamäärissä ollaan silti edelleen hyvällä tasolla. Asuntokauppa ei ole Suomessa pysähtynyt tai pysähtymässä.

Kuluvan vuoden tammi–kesäkuun aikana kaikkein eniten eri asuntotyypeistä laski ehkä hieman yllättäen omakotitalokauppa. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla omakotitalojen kauppamäärä laski 11,8 prosenttia vuodentakaisesta ja Q2:lla 19,6 prosenttia. Kaikkein vähiten kauppamäärät ovat laskeneet kerrostaloasunnoissa.

Uskon omakotitalokauppojen vähenemisen olevan seurausta korkealla ja kovaa laukkaavasta inflaatiosta sekä merkittävästi nousseista elin- ja asumiskustannuksista. Asunnonvaihtoa ja -ostoa suunnittelevista on tullut harkitsevaisempia, mikä on vain vastuullista ja järkevää. Uhkakuvat siitä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ajaa Suomen ja koko euroalueen talouden taantumaan tulevina kuukausina, lisää ihmisten varovaisuutta asuntokaupoilla entisestään. Energian, polttoaineen ja ruoan hintojen voimakas nousu tuntuu jo nyt jokaisen suomalaisen kukkarossa. Olemme kaikki huolissamme siitäkin, kuinka korkealle esimerkiksi sähkön hinta tulee vielä talvikuukausina nousemaan.

Nyt etsitään nykyiseen elämäntilanteeseen sopivaa optimikokoista asuntoa

Asumisen kustannukset ohjaavat tällä hetkellä hyvin voimakkaasti asunnonostajaa uuden kodin valinnassa. Asumiseen ja kotiin liittyvistä haaveista – omakotitalosta, omasta pihasta, ylimääräisistä neliöistä ja huoneista – ollaan nyt valmiita tinkimään. Turhia neliöitä ei osteta tässä tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa, korot ovat nousussa ja talouden näkymät ovat pitkästä aikaa poikkeuksellisen synkät ja ennustamattomat.

Ensiasunnon ostajien omakotitalokaupat ovat taaksejäänyttä elämää, ainakin hetkeksi. Voi hyvin olla, että olemme palaamassa lähemmäksi sitä aikaa, jolloin ensiasunnon ostajat ostivat yksiöitä tai pieniä kaksioita, ja isompien asuntojen hankinnan aika on vasta vakiintuneen parisuhteen ja lasten tulon myötä. Toki aiemmin asunnon hankintaan vaikutti myös nykyistä selvästi kireämpi rahapolitiikka, jolloin maksimilainamääriä säänneltiin hyvin tarkkaan. Asuntokokoa oli pakkokin kasvattaa portaittain.

Vapaamman rahapolitiikan aikana ihmiset ovat voineet ottaa isompia lainoja, jos oma talous ja maksukyky ovat sen sallineet. Ensiasunnon ostajakin on voinut valita, ostaako omakotitalon vai kerrostalokolmion. Asumiskustannukset ovat olleet pitkään hyvin kohtuullisia, eikä niiden vaikutus ostopäätökseen ole ollut merkittävä.

Oma asunto kasvupaikkakunnilla on edelleen turvallinen ja fiksu sijoitus

Monet miettivät nyt, onko järkeä haaveilla omasta kodista tai edes harkita asunnon ostamista. Olisiko järkevämpää säästää muilla tavoin ja asua vuokralla?

Toki vuokralla asumisessakin on puolensa. Elämäntilanteesta riippuen se voi olla monelle tähän hetkeen järkevin vaihtoehto asumiselle. Erityisesti muuttotappioalueilla ja alueilla, joissa asuntojen hintakehitys on negatiivista, kannattaa nyt entistä kriittisemmin miettiä oman asunnon ostamista. Ei ole kuitenkaan kahta samanlaista asunnonostajaa. Tarpeet ja tilanteet vaihtelevat ja vaikuttavat siihen, mikä on järkevää kenellekin.

Kasvukeskuksista oman asunnon ostaminen on yhä riskitöntä, fiksua ja vaivatonta säästämistä, jos oma talous mahdollistaa sen ja ostettava asunto ja sen taloyhtiön taloudellinen tilanne ovat tarkistetusti kunnossa. Taloyhtiön papereihin on syytä tutustua huolella ja talouden ammattilaisen avustuksella, sillä Suomi on täynnä pahasti korjausvelkaisia taloyhtiöitä, jotka eivät enää saa pankeista rahoitusta korjaamiseen.

Jos omia asumisen tarpeita optimaalisesti vastaava asunto löytyy ja se sijaitsee paikkakunnalla, jonka väkiluku pysyy ennallaan tai kasvaa, ei ole mitään syytä olla tekemättä kauppoja. Ja vaikka asuntolainojen korot nousisivatkin tulevina kuukausina parin prosentin tasolle, olemme siinäkin vaiheessa pitkällä aikavälillä edelleen hyvin matalalla korkotasolla. Kahden prosentin koron ei pitäisi olla asuntovelalliselle katastrofi. Siitä on vielä pitkä matka Suomessa pankkien käyttämään kuuden prosentin korkotason stressitestiin, joka tehdään jokaiselle asuntolainan ottajalle.

