Henna Mikkonen Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Onko kulutusjuhlat peruttu?

Muistatteko vielä viime kevään, kun korona vielä jylläsi keskuudessamme, mutta rokotusten käynnistyminen lisäsi optimismia tulevaisuuden osalta? Silloin vielä ajateltiin, että rokotuskattavuuden noustessa tarpeeksi korkeaksi, koronakriisi on selätetty. Talouden osalta moni enteili jopa ennennäkemättömiä kulutusjuhlia, kun ihmiset ryntäisivät ostoksille tuhlaamaan korona-aikana kertyneitä säästöjä.

Todellisuus ei tälläkään kertaa mennyt ihan odotusten mukaisesti. Tartunnat ovat taas nousseet rokotekattavuudesta huolimatta. Eikä kulutusjuhliakaan olla varsinaisesti nähty. Toki kotitalouksien kulutus on elpynyt, mutta mitään suurta kulutusryntäystä ei olla nähty ja yksityinen kulutus on edelleen koronakriisiä edeltävän tason alapuolella. Erityisesti palveluiden kulutus on elpynyt varsin verkkaisesti, tavaroiden osalta ollaan jo yli lähtötason.

Amerikassa kauppa käy

USA:n osalta tilanne näyttäytyy erilaisena. Myös siellä palveluiden kulutus on jäänyt lähtötasoa matalammalle, mutta tavaroiden kysyntä on noussut ennennäkemättömän nopeasti. USA:n kotitaloudet kuluttavat tavaroita 15 % enemmän kuin ennen pandemiaa. Ainakin osittain tämä johtuu USA:n massiivisista kotitalouksiin kohdistuneista elvytystoimista.

Tällä on ollut myös sivuvaikutuksensa. Tavaroiden kova kysyntä on laittanut tuotantoketjut kovaan paineeseen ja erilaisia tuotanto- ja toimitusvaikeuksia on paljon. Asioiden sutjakkaaseen sujumiseen tottuneet kuluttajat ovat nyt huuli pyöreänä, kun tilauksia saa odotella jopa kuukausikaupalla. Amerikkalaisten kulutusjuhla näkyykin meillä lähinnä toimitusvaikeuksina ja kuluttajien ärtymyksenä.

Vieläkö kulutusjuhlat ovat tulossa?

Pandemia jyllää jälleen uuden aallon ja uuden virusmutaatio Omikronin voimalla. Omikronin vakavuus on tätä kirjoitettaessa vielä epäselvä, joten sen taloudellisia vaikutuksiakin voi toistaiseksi vain veikkailla. Joka tapauksessa viruksen uusi aalto pitää edelleen kuluttajat varovaisina erityisesti palveluiden kuluttamisen osalta. Toisaalta viruksen kanssa on opittu elämään aiempaa paremmin ja siksi vaikutukset kuluttajien käyttäytymiseen ovat pienempiä kuin kriisin alussa.

Kotitalouksille on pandemian aikana jäänyt paljon rahaa säästöön. Ehkäpä jonkinasteinen kulutusjuhla – erityisesti palveluissa – voidaan vielä nähdäkin, kun tautitilanne helpottaa. Ehkä ravintoloissa ja tapahtumissa käydään hetken aiempaa enemmän. Useamman vuoden peruuntuneiden lomamatkojen sijaan ostetaan ehkä vähän prameampi matka.

Itse uskon kuitenkin, että paljon jää myös säästöön ja veikkaan, että mitään suurta kulutusrysäystä ei tulla näkemään. Pandemia taitaa valitettavasti pyöriä muodossa tai toisessa keskuudessamme vielä pitkään ja myös muutokset ihmisten kulutuskäyttäytymisessä ovat asteittaisia. Ja tämä on oikeastaan ihan hyvä asia, yleensä nopeat muutokset taloudessa aiheuttavat ongelmia (esim. nyt nähdyt toimitusvaikeudet) ja usein ”tylsä on hyvästä”.

Kuluttaa vai säästää?

Molempia tarvitaan. Korona-aikana osalle on kertynyt säästöjä ensimmäistä kertaa ja se tuo turvaa omaan talouteen. Koronakriisin yksi kultareunus onkin se, että monen perheen taloustilanne on parantunut korona-aikana. Säästöpankin Säästämisbarometrin mukaan ne ihmiset, jotka säästävät/sijoittavat, ovat myös onnellisempia. Kuluttaminen ja säästäminen eivät myöskään ole ikuisesti toistensa vastakohtia; tämän päivän säästöt mahdollistavat tulevaisuuden kulutuksen.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana moni kokee ristiriitaisia tunteita kuluttamisen osalta. Säästämisbarometrimme mukaan huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttaa noin joka kolmannen kulutuspäätöksiin – naisilla miehiä enemmän ja nuorilla varttuneempia enemmän. Ympäristövaikutusten pohdinta onkin yksi lisäelementti kulutuspäätöksiä tehtäessä. Hyvä on myös muistaa, että kulutusta on monenlaista (esim. tavarat, palvelut, kotimaisuus, ulkomaisuus) ja niiden ympäristövaikutukset usein eroavat toisistaan.

Henna Mikkonen on Säästöpankkiryhmän pääekonomisti ja kauppatieteiden maisteri, CFA.

