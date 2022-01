Johan Hamström Osakesalkunhoitaja, Säästöpankki Suojaa osakesalkkua itseltäsi – seitsemän ohjetta menestyksekkääseen sijoittamiseen

Olet itse sijoitusmenestyksesi pahin vihollinen. Et halua sitä myöntää. Ostat euforiassa ja myyt paniikissa. Teet sijoituspäätöksiä vinkkien perusteella. Pelkäät, että jäät seuraavasta isosta asiasta paitsi. Hyvät lyhyen aikavälin tuotot tekevät sinusta omasta mielestäsi gurun, tappiot ovat muiden syytä.

Totuus kuulostaa pahalta. Eikö vaan. Ei hätää, et ole yksin. Ammattilaisetkin tekevät tätä, mutta valtaosalle heistä sen myöntäminen näyttää olevan mahdotonta 😉.

Kukaan ei ole täydellinen. Sorrun itsekin aina välillä näihin kyseenalaisiin toimintatapoihin. Pyrin kuitenkin määrätietoisesti taistelemaan niitä vastaan.

Olen kokenut hyväksi seuraavat, yksinkertaiselta kuulostavat seitsemän ohjetta. Ne voivat auttaa sinuakin pysymään oikealla polulla mahdollistaen osakesalkkusi menestyksen. Minua ne ovat monta kertaa auttaneet pitämään pään kylmänä ja toisaalta myös pelastaneet monelta kommellukselta.

1. Valitse sinulle sopiva lähestymistapa

Valitse lähestymistapa, joka soveltuu luonteellesi ja jonka kanssa pystyt toimimaan ilman, että joudut jatkuvasti murehtimaan salkkusi sisältöä.

Tämä auttaa sinua myös pitämään kiinni sijoituksista vaikeissa olosuhteissa. Älä huoli, vaikka et heti tiedä mikä on sinulle oikea lähestymistapa. Kokeile ja opi, mikä toimii parhaiten juuri sinulle. Muista kuitenkin harjoitella ainoastaan panoksilla, jotka eivät keikauta talouttasi.

Kopioi hyviä toimintatapoja menestyneiltä sijoittajilta, mutta muista aina soveltaa ne omaan lähestymistapaasi. Kokemuksen karttuessa oma lähestymistapasi myös kehittyy.

2. Tiedä mitä omistat ja miksi

Älä ikinä sijoita ilman, että taustatyö on tehty.

Selvitä mitä yritys tekee. Mitkä ovat liiketoiminnan keskeiset ajurit ja epävarmuustekijät? Mitä muut ajattelevat yrityksestä ja miksi? Millaisia odotuksia hinta pitää jo sisällään?

Luo oma teesi siitä, miksi yhtiö olisi hyvä sijoituskohde ja mitä lisää se tuo sinun salkkuusi. Hahmota mitä pitää tapahtua, että teesi toteutuu, millaisen tuoton siitä voi saada ja miten todennäköistä se on, että näin tapahtuu? Mikä saisi sinut luopumaan sijoituksesta?

3. Pidä sijoituspäiväkirjaa

Pidä sijoituspäiväkirjaa, johon dokumentoit kaikki tekemäsi päätökset ja perustelut.

Dokumentointi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sillä on oikeasti merkitystä. Se kehittää sinua sijoittajana mm. havainnollistamaan tietämyksesi katvealueet. Se myös auttaa sinua jälkikäteen paremmin analysoimaan mikä meni oikein ja väärin, mikä kehittää sinua sijoittajana valtavasti. Jos et usko, niin kokeile ja hämmästy.

4. Hajauta

Puutarhuri ei pysty hallitsemaan säätä, mutta hän voi luoda puutarhan, joka kukoistaa mahdollisimman monessa olosuhteessa. Meidän pitäisi pyrkiä samaan eli luomaan salkku, jonka alla olevat kassavirrat pitkällä tähtäimellä eivät ole riippuvaisia samoista muuttujista. Tämä tekee salkusta pidemmällä aikavälillä kestävän, sillä tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

5. Vältä turhat riskit

Ymmärrä ne riskit, mitä otat ja varmista, että pystyt niitä kantamaan.

Kaivosyhtiö Rio Tinton toimitusjohtaja Jakob Stausholm kiteyttää tämän hyvin: ”Me otamme riskiä operatiivisessa toiminnassa, missä arvonluontipotentiaali on paras. Jotta voimme sen tehdä vaarantamatta yhtiön tulevaisuutta meidän on ylläpidettävä vahvaa tasetta. Yhtäaikainen riskinotto operatiivisessa toiminnassa ja taseessa päättyy yleensä kyyneliin”.

Vältä käyttämästä velkavipua tai muita vastaavia härveleitä. Sijoitusforumien velhojen mukaan näillä on helppoa äkkirikastua. Todellisuudessa kuitenkin todennäköisesti köyhdyt odotettua nopeammin.

Skaalaa yksittäiset sijoitukset sellaiseen kokoluokkaan, että kokonaissalkkusi kestää mahdolliset tappiot. Varaudu henkisesti siihen, että yksittäisen sijoituksen arvo voi puolittua lyhyessä ajassa. Jos tämä aiheuttaa ison tappion kokonaissalkkuun todennäköisyys kasvaa sille, että teet kohtalokkaan virheen.

6. Nauti elämästä, unohda kurssiliikkeiden seuraaminen

Digitaaliset härvelit ovat tehneet kurssien seurannasta ja kaupanteosta vaivatonta. Sijoittaminen näyttäytyy pelinä, jossa vihreät ja punaiset numerot vilkkuvat hektisesti ja sinun on koko ajan pakko toimia. Teet itsellesi ison palveluksen lopettamalla niiden jatkuvan seuraamisen.

Mitä vähemmän seuraat kurssikehitystä, sitä vähemmän heiluntaa tulet huomaamaan ja sitä todennäköisempää on, että pidät kiinni sijoituksistasi ja pystyt nauttimaan pidemmällä aikavälillä korkoa korolle ilmiöstä.

Kerran vuodessa on hyvä tarkistaa omistetut yhtiöt liiketoiminnan näkökulmasta ja arvioida miten ne ovat kehittyneet suhteessa alkuperäiseen teesiin. Tämä on myös hyvä ajankohta päivittää näkemystä ja tehdä muutoksia, jos siihen on tarvetta.

7. Älä panikoi

Kun paniikki iskee, niin käy läpi edelliset kohdat. Turvaudu sijoituspäiväkirjaasi. Muistuta itsellesi, miksi omistat kyseiset sijoitukset. Älä heijasta lyhyen aikavälin euforiaa/paniikkia liian pitkälle tulevaisuuteen. Mieti, onko jotain oikeasti oleellisesti muuttunut. Käy lenkillä ja nuku yön yli ennen kuin teet muutoksia.

Lopuksi: sisäistä autourheilusta tuttua sananlaskua: ”To finish first, you first have to finish.”

Johan Hamström on Kauppatieteiden maisteri ja Säästöpankkien Varainhoidon osakesalkunhoitaja. Hamström menestyi parhaana suomalaisena Eurooppa-osakkeiden salkunhoitaja -sarjassa Citywire Nordic Awardseissa 2019. Hamströmin kynästä syntyy monipuolista pohdintaa sijoittamiseen, talouden hallintaan ja vaurastumiseen liittyen.

