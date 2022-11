Hattulan mallissa hoitajat ja lääkärit ratkovat yhdessä asiakkaan terveyshuolia – Kuntalaiset iloitsevat nopeasta avusta

Terveystalo on tuottanut Hattulan terveysaseman palvelut kesästä 2020 lähtien. Perusterveydenhuollon asiakkaat hoidetaan eri ammattilaisten tiimityönä ja asiakkaan hoidon tarve pyritään ratkaisemaan jo ensimmäisessä kontaktissa. Hämeenlinnan kupeessa sijaitsevassa Hattulassa asuu noin 9 500 ihmistä.

Marjo Eklund aloitti sairaanhoitajana Hattulan terveysasemalla syksyllä 2008. Kokemusta on 14 vuoden aikana monenlaisista työtavoista, mutta nykyinen tiimimalli on hänestä ylitse muiden.

”On ollut kiva huomata, että hoitajat ja lääkärit voivat tehdä töitä yhdessä uudella tavalla. Tiimimallin idea on se, että päivän asiakaskysyntä on tiimin yhteinen. Hoitajat ja lääkärit ottavat siitä vastuun yhdessä”, tiiminvetäjänä työskentelevä Eklund sanoo.

Terveystalo otti tiimimallin käyttöön ensimmäisenä juuri Hattulan terveysasemalla vuonna 2021. Sen jälkeen ’Hattulan malli’ on ollut työtapana myös Kannelmäen terveysasemalla Helsingissä. Asiakkaat ohjataan hakemaan apua ensin puhelimitse. Hattulan terveysasemalla puheluihin vastaa arkipäivisin 2-3 sairaanhoitajaa, jotka voivat konsultoida matalalla kynnyksellä tiimin lääkäriä. Kaikki työskentelevät samassa tilassa, jolloin tiedonvaihto on sujuvaa. Marjo Eklund, tiimivetäjä ja sairaanhoitaja, Hattulan terveysasema

”Asioiden etenemistä sujuvoittaa valtavasti se, että voi konsultoida heti lääkäriä tai hoitajakollegaa. Kun voi vaihtaa ajatuksia, ei jää kysymysmerkkejä”, Marjo Eklund sanoo.

Sekä asiakkaat että Hattulan kunta arvostavat nopeaa hoidon saatavuutta

Hoidon saatavuutta mittaava T3-luku on Hattulan terveysasemalla keskimäärin 1-1,5 vuorokautta, mikä on valtakunnallisesti erinomainen tulos.

Hattulan kunnan hallintolääkäri Hattulan kunnan hallintolääkäri Taina Heikkilä on tilanteeseen tyytyväinen. Heikkilän mukaan kuntalaiset ovat jo tottuneet tapaan hakea apua ensin puhelimitse, ja asiakaspalaute on ollut positiivista. Heikkilä kertoo yhden mieleen jääneen esimerkin. ”Potilas arvosti sitä, että sai heti lääkäriltä kommentin. Hänestä tuntui mukavalta, että asia ratkesi samalla yhteydenotolla eikä jäänyt roikkumaan”, Heikkilä kertoo.

Jokaisen asiakkaan asia on yhtä kiireellinen

Terveystalon seurannan mukaan sairaanhoitaja pystyy itsenäisesti ratkaisemaan ensikontaktissa asiakkaiden hoidon tarpeesta noin 45 prosenttia. Lääkärin tuella ratkaisuaste nousee jopa 70 prosenttiin.

Hattulassa jokaisen asiakkaan hoidon tarve pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pitkälle ensimmäisessä puhelussa. Jokaisen asia on yhtä kiireellinen.

”Kokemus on osoittanut, että yhden puhelun aikana pystytään hoitamaan todella paljon.” Jukka Leppämäki, vastaava lääkäri, Hattulan terveysasema

”Aluksi tuntui vähän rohkealta; onko näin turvallista hoitaa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että yhden puhelun aikana pystytään hoitamaan tosi paljon. Jos potilaan asia vaatii lähivastaanotolla käymisen, toki silloin siihen varataan aika”, Hattulan terveysaseman vastaava lääkäri Jukka Leppämäki sanoo.

Asiakas voidaan ohjata puhelimitse tarpeen mukaan myös esimerkiksi laboratoriokokeisiin tai muihin tutkimuksiin. Kun tutkimustulokset ovat käytettävissä, lääkäri tekee jatkoarvion.

”Tämä on potilaallekin sujuva tapa. Asia lähtee heti käyntiin. Ei tarvitse odottaa kahta viikkoa, jotta hoito ylipäänsä alkaa”, Marjo Eklund sanoo.

Asioiden kirjaaminen tukee hoidon jatkuvuutta

Tiimimallissa ammattilaisten yhteistyö on kaiken a ja o. Myös työn aktiivinen kehittäminen on koko tiimin vastuulla.

Tiimi kokoontuu aamuisin ja iltapäivisin yhteisen valkotaulun ympärille. Aamuisin tarkistetaan paikalla olevan henkilökunnan määrä, jaetaan työt ja vaihdetaan tietoa. Iltapäivisin käydään läpi keskeneräinen työ ja sovitaan, miten se jaetaan loppupäiväksi. Lisäksi jokainen työntekijä antaa arvosanan työpäivänsä sujumisesta asteikolla 1-4.

”Kolme tai neljä on hyvä arvosana, jota ei tarvitse eritellä. Jos arvosana on yksi tai kaksi, on hyvä kertoa, mistä se johtuu. Käytännössä nämä asiat ovat usein juuri niitä haasteita, joihin puututaan tai joita lähdetään kehittämään”, Marjo Eklund sanoo.

Yksi haaste Hattulassa, kuten perusterveydenhuollossa yleisestikin, on hoidon jatkuvuus.

”Pyrimme siihen, että jos asiakas on ollut tietyn lääkärin vastaanotolla ja tulee uusi tarve, niin sama lääkäri ottaa yhteyttä. Se ei ole aina mahdollista ja siksi asioiden hyvä kirjaaminen, dokumentaatio on tärkeää”, vastaava lääkäri Jukka Leppämäki sanoo.

Jos hoitava henkilö vaihtuu, hyvän hoidon perusasiat korostuvat entisestään.

”Oli kontakti puhelimessa tai lähivastaanotolla, kuunteleminen on enemmän kuin isossa roolissa. Moni asia voi ratketa sillä, että ajattelee potilaan kautta. Ei se aina ole niin tiukkaa medisiinaa”, Leppämäki sanoo.

