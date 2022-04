Pandemia räjäytti etävastaanottojen suosion – ”Jopa 50–70 prosenttia nykyisistä kivijalkakäynneistä voitaisiin toteuttaa etänä”

Terveystalon julkisen digiterveyden johtaja, lääkäri Johan Sanmark

Etävastaanottojen suosio on kasvanut koronan myötä ja pakottanut terveydenhuollon digiloikkaan. Yhä kokonaisvaltaisempia digitaalisia palveluita kehitetään nyt vastaamaan kysyntää ja digitaalisen terveydenhuollon markkinan uskotaan kasvavan vauhdilla.

Etävastaanoton käyttö julkisessa terveydenhuollossa kasvaa räjähdysmäisesti. THL:n mukaan etävastaanottojen määrä yli kymmenkertaistui vuosina 2019-2021.

“Etävastaanottojen käyttö vaihtelee maantieteellisesti ja sektoreittain terveydenhuollossa. Selvää on kuitenkin, että korona viimeistään on pakottanut terveydenhuollonkin ennennäkemättömään digiloikkaan”, kertoo Terveystalon julkisen digiterveyden johtaja, lääkäri Johan Sanmark.

Miksi etävastaanottojen tarve kasvaa?

Syynä etävastaanottojen kasvulle ei ole yksin korona. Perussyitä ovat resurssipula ja kaupungistuminen.

“Syitä digipalveluiden kasvulle on lukuisia”, kertoo Sanmark. “Resurssipula voi olla alueellista tai sektorikohtaista. Lääkäreitä on entistä enemmän suurissa kaupungeissa. Samaan aikaan pienille paikkakunnille, joissa väestö ikääntyy, lääkäreitä on haastavaa saada. Lisäksi esimerkiksi Helsingissä lääkäreitä voi olla määrällisesti tarpeeksi, mutta erityisesti terveyskeskuslääkäreistä on pulaa.”

Etävastaanottojen kasvun syihin kuuluu myös kiristynyt hoitotakuu, mikä on korostanut tehokkuuden ja ketteryyden tarvetta.

Asiakkaiden muuttuneet odotukset ovat myös merkittävä syy siihen, miksi digitaalisia palveluita kehitetään.

“Terveystalon markkinatutkimuksen mukaan 25 prosenttia suomalaisista preferoi lääkärin etävastaanottoa ja trendi on voimistuva. Harva käyttäisi enää pankkiakaan, joka palvelisi vain konttorissa”, huomauttaa Sanmark.

“Laajemmin ajateltuna taustalla on tietysti myös lääketieteen kehittyminen sekä huoltosuhteen heikkeneminen väestön vanhenemisen vuoksi. Toimivat etälääketieteen ratkaisut vastaavat näihin haasteisiin.”

Etävastaanotto soveltuu moneen

Eri arvioiden mukaan jopa 50 – 70 prosenttia nykyisistä kivijalkakäynneistä voitaisiin toteuttaa etänä. Kevyempien, episodiluonteisten vaivojen on perinteisesti ajateltu soveltuvan erityisen hyvin etänä hoidettaviksi.

Etälääketiede sopii kuitenkin myös esimerkiksi kroonisten, pitkäaikaisesti sairaiden hoitoon. Tällöin korostuu hyvä potilas-lääkärisuhde.

Hyvin paljon käyttämätöntä potentiaalia on myös ammattilaisten välisissä etäkonsultaatioissa.

“Etälääketiede soveltuu yllättävän moneen asiaan”, kertoo Sanmark. “Tärkeintä on joka tapauksessa potilasvalinta. Kaikkein huonoin vaihtoehto on ohjata etävastaanottoon potilas, joka ei sinne lainkaan sovellu. Parhaimmillaan taas etäpalveluilla vapautetaan resursseja lähityöhön ja säästetään potilaan aikaa ja vaivaa.”

”Kokonaisuudessaan digitaalisen terveydenhuollon markkinan odotetaan kasvavan vuosittain yli 30 prosenttia vuoteen 2027 asti.”

Uusi digialusta mahdollistaa kokonaisvaltaiset palvelut – etänä

Terveystalolla on pitkäaikainen kokemus etäpalvelujen tuottamisesta ja käytössään Suomen suurin etälääkäriresurssi. Digitaalisten palveluiden tarpeen ja kysynnän kasvu myös julkisessa terveydenhuollossa näkyy suoraan yhtiön toiminnassa.

“Terveystalo tuotti viime vuonna yli kaksi miljoona etävastaanottoa, näistä puolet chat- tai videovastaanottoja ja puolet puhelinvastaanottoja. Kokonaisuudessaan digitaalisen terveydenhuollon markkinan odotetaan kasvavan vuosittain yli 30 prosenttia vuoteen 2027 asti”, kertoo Sanmark.

Sanmark korostaa, että laajempi siirtymä digitaalisiin palveluihin ei tapahdu niin, että otetaan jokin palvelu käyttöön ja sanotaan henkilökunnalle, että “alkakaa käyttää.”

“Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kokonaisuus suunnitellaan yhteistyössä terveydenhuollon ja IT- ammattilaisten välillä, rakennetaan hoitopolkuja ja vältetään pirstaleista etenemistä.”

Digialustan ulkoasu on räätälöitävissä tilaajan oman visuaalisen ilmeen mukaisesti. Etäpalvelussa asioiva ei siten välttämättä huomaa käyttävänsä Terveystalon palvelua.

Terveystalon suomalaisen julkisen terveydenhuollon etälääketieteen tarpeisiin rakennettu, täysin uusi digialusta on kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa muun muassa:

selainpohjaisen käytön

käyttöliittymän muokkaamisen asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaiseksi

ajanvarausominaisuudet

sujuvan siirtymisen chatista videotapaamiseen

ammattilaisten ja potilaan väliset ryhmävastaanotot

kattavan analytiikan

“Sote-uudistus antaa hyvän mahdollisuuden järjestää palveluja tehokkaammin ja järkevämmin. Terveystalo on asemoinut koko toimintansa niin, että pystymme tarjoamaan uusille hyvinvointialueille tehokkaat ja sujuvat digitaaliset lääketieteen palvelut, ja sitä kautta edistämme suomalaisten hyvinvointia”, summaa Sanmark.

