TE: Olkiluoto 3:a ei voida luvittaa ennen kuin väärennösepäily tutkittu

Pariisin syyttäjäviranomainen on Talouselämän mukaan alkanut tutkia väärennösepäilyjä Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaa rakentavan Arevan tytäryhtiön Creusot Forgen takomossa.

Ranskalaistakomo on tehnyt Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluodon rakenteilla olevaan kolmosvoimalaan paineistimen, pääkiertoputkiston ja reaktoripainesäiliön sisäosien takeet sekä yhden pääkiertopumpun valupesän.

Väärennysepäilyt ovat Säteilyturvakeskuksen (Stuk) toimistopäällikkö Martti Vilppaan mukaan vakavia.

–Niissä on ollut epämääräisyyksiä, että ei ole pystytty yksiselitteisesti todentamaan, että millä perusteella koetulokset ovat määräytyneet ja dokumentteja on saatettu myös väärentää. Tuloksia on siis saatettu kaunistella, jotta ne hyväksyttäisiin viranomaismenettelyssä.

Vilpas sanoo, että Olkiluoto 3:n kohdalla selvitetään tarkkaan tammikuun loppuun mennessä, koskevatko takomon väärennykset voimalaa.

–Ennen tämän selvityksen valmistumista laitosta ei voida luvittaa. En silti nyt heti näe, että selvitys uhkaisi laitoksen käyttöönottoa vuoden 2018 loppuun mennessä.

