Nyt tuli Suomeen huima tilaus – Admares TE:lle: ”Satojen miljoonien bisnes on mahdollinen”

Turkulaisella Admaresilla on jälleen kysyntää Dubaissa. Aiemmin Burj Al Arab Terrace -tekosaaren toimittanut suomalaisyhtiö suunnittelee ja vie nyt Dubaihin kymmenen kelluvaa yksityishuvilaa.

Tällä kertaa tilaaja on Dubai Properties, yksi Dubain suurimmista rakentajista, joka sijoittaa huvilat bisnesalueelle Dubain keskustan lähettyville. Admaresin mukaan Marasi Business Bay ”rakennetaan suurimmaksi osaksi veden päälle ja siitä odotetaan Dubain uutta nähtävyyttä ja maamerkkiä”.

– Kelluvat suomalaistalot tulevat olemaan oleellinen osa alueen arkkitehtuuria.

Huvilat ja niihin kuuluvat ravintolarakennukset rakennetaan Raumalla täysin valmiiksi ja kuljetetaan sieltä Dubaihin syksyllä 2017.

Admaresin toimitusjohtaja Mikael Hedberg kommentoi tilausta Talouselämälle. Hänen mukaansa luksushotelli Burj al-arabin terässaari oli hyvä työnäyte.

– Nyt meillä on uskottavuutta. Minulla on vahva usko siihen, että satojen miljoonien eurojen bisnes on mahdollinen, Hedberg sanoo Talouselämällä. Nimenomaan nyt toimitettavissa kelluvissa huviloissa voi Admaresin mukaan olla ainesta sarjatuotteeksi.