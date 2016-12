Asiantuntija: ”Talous kohtelee sukupuolia eri tavoin”

Talouden suhdanne on suosinut miehiä työmarkkinoilla, kertoo Tilastokeskuksen asiantuntija Pertti Taskinen.

– Selvästi voidaan sanoa, että suhdanne­tilanne kohtelee suku­puolia eri tavoin. Miesten työllisyys­asteen trendi on finanssi­kriisin jälkeisessä huipussaan, mutta naisten työllisyys ei ole juuri kohentunut viime aikoina. Itse asiassa naisten työllisyys­aste on laskenut hiukan vuoden takaisesta, Taskinen kirjoittaa blogissaan.

Viime vuosina naisten ja miesten välinen ero Suomessa on ollut Euroopan pienin, mutta eroa on siis tullut hiukan, kun miesten työllisyysaste on noussut, hän kertoo.

Tilastokeskuksen mukaan asiantuntijoiden blogit eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja, vaan asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään.