Venäjä iskee laajoilla vastapakotteilla - TE: Rajuin vaikutus suomalaiseen meriteollisuuteen

Venäjä iskee vuodenvaihteessa rajusti ulkomaisia yrityksiä vastaan asettamalla käytännössä 15 prosentin tullin kaikille niille yrityksille, jotka tarjoavat tavaroita, työtä tai palveluja niille venäläisille valtionyrityksille, joista valtio omistaa ainakin 50 prosenttia. Asiasta kertoo Talouselämä.

–Kyseessä ei ole ensimmäinen tämän tyyppinen asetus Venäjällä, mutta sen soveltamisala on poikkeuksellisen laaja, sillä se kattaa lähtökohtaisesti kaikki tuotteet, työt ja palvelut, Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kommentoi.

Kaikkein rajummin uusi asetus tulee iskemään ilmeisesti suomalaiseen meriteollisuuteen, mutta Rekolaisen mukaan myös kunnalliset lämpö-, vesi- ja infrarakentaminen sekä jätehuolto ja kaukolämpöosaaminen ovat kaikki uhan alla.

–Kaikki sellaiset toimialat, joissa on tarjolla myös venäläisiä vaihtoehtoja.

Suomessa esimerkiksi venäläisomistuksessa olevalla Arctech Helsinki Shipyardilla on teossa vuoden 2018 kesään ulottuva laivatilauskanta Venäjälle.

Telakan toimitusjohtaja Esko Mustamäki sanoo, että telakka ei ole vielä tehnyt tarkkaa arviota siitä, miten paljon jatkotilausten hankinta vaikeutuu uusien sääntöjen myötä.

–Venäjä on tähänkin asti suojannut omaa telakkateollisuuttaan. Julkisissa hankinnoissa olemme törmänneet jo nyt tuohon 15 prosentin sääntöön. Yksityisissä tilauksissa emme ole siihen törmänneet, koska tilaajana on ollut venäläisen yrityksen ulkomainen tytäryhtiö. Syynä siihen on ollut enemmän rahoituksen järjestäminen. Nyt ei sitten tiedä, tuleeko siihen ensi vuonna muutos. Toistaiseksi tilanne on vakaa, hän arvioi.

Lähde: Talouselämä, Matti Kankare