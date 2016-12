Havainto yrittämisestä Suomessa: ”Sosiaaliturvan ihmemaa ei juurikaan poikkea edukseen”

Yrittäjä, vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen Kaisa Hernberg ottaa Puheenvuoron blogissaan kovin sanoin kantaa yrittäjien asemaan Suomessa. Hän viittaa Suomen Yrittäjien keskiviikkona julkistamaan tutkimukseen, jonka mukaan lähes puolet päätoimisista yksinyrittäjistä sinnittelee alle 2000 euron kuukausittaisilla bruttotuloilla.

Lue lisää: 45% yksinyrittäjistä tienaa alle 2000 €/kk – palkansaajien keskipalkka 3338 €/kk

–Rapakon takaa on jo jonkin aikaa kantautunut näkemyksiä siitä, että startup-yrittäjyys on leimallisesti hyvin toimeentulevista perheistä polveutuvien pääasiassa valkoihoisten miesten juttu – heillä kun on taloudelliset turvaverkot, joiden varaan heittäytyä, kun yrityksellä ei ole varaa maksaa palkkoja tai se menee nurin. USA on tietysti ihan oma lukunsa monessa mielessä, mutta juuri tässä asiassa sosiaaliturvan ihmemaa Suomi ei juurikaan poikkea edukseen. Myös meillä nykytilanteessa yrittäjyys on järkevä vaihtoehto vain niille, joilla on taloudelliset turvaverkot omasta takaa, Hernberg kommentoi.

Cleantech-alan startuoeille enkelisijoittajana toimiva Hernberg sanoo, että suomalaisessa startup-kentässä ”silmiinpistävän” moni yritys on perustettu Nokian tai Microsoftin avokätisten irtisanomispakettien turvin.

–Työttömänä on huomattavasti mukavampaa perustaa firma, kun on keskitason johtajan vuoden palkkatulot takataskussa.Tilanne on hyvin vahvasti toisenlainen vaikkapa pitkäaikaistyöttömälle, jolla ei ole enää penniäkään säästöjä jäljellä, ja se ainoa tulonlähde, työttömyyspäiväraha, katkeaa siinä hetkessä, kun TE-toimiston virkailija katsoo työttömän harjoittavan yritystoimintaa, hän huomauttaa.

Hernbergin mukaan perustulo sekä yrittäjien sosiaaliturvan ja eläketurvan perusteellinen remontti tekisivät yrittäjyydestä realistisen vaihtoehdon paljon useammalle Suomessa.

–Todellista menestymisen estämistä on kuitenkin se, ettei yhteiskunta ota koppia, jos yrittänyt epäonnistuu. Menestymisen estämistä on myös se, ettei kaikilla ole tasa-arvoista mahdollisuutta kouluttautua ja kehittää taitojaan. Menestymisen estämistä on mitä suurimmassa määrin se, ettei edes uskalla yrittää, koska pelkää putoavansa saman tien yhteiskunnan ulkopuolelle, hän sanoo.