TE: Suomen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajissa enemmän naisia kuin koskaan

Kun Kaisa Olkkonen aloittaa tietoturvaratkaisuja tarjoavan SSH:n toimitusjohtajana tammikuun alussa, Suomen pörssiyhtiöissä on yhteensä kuusi naistoimitusjohtajaa, kertoo Talouselämä.

Luku on yhä varsin pieni, jos sitä vertaa siihen, että kaikki muut toimitusjohtajat ovat miehiä: Helsingin pörssiin on listautunut 128 yritystä, ja tästä kuusi naista on 4,7 prosenttia.

Ennestään pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ovat Tecnotreen Padma Ravichander, Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko, Sanoman Susan Duinhoven, Sopranon Kaisa Vikkula ja Suomisen Nina Kopola.