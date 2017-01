Tietovuoto: EU:n nykyinen ykkösnimi esti veronkiertoon puuttumisen - ”Pitäisi erota”

Brittisanomalehti The Guardianin ja saksalaisen NDR:n haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puuttui aiemmassa tehtävässään Luxemburgin pääministerinä Euroopan unionin yrityksiin lopettaa suurten monikansallisten yritysten veronkierto.

Guardian kertoo, että muutama EU-maa on pystynyt tehokkaasti torppaamaan yritykset veronkierron pysäyttämiseksi, ja yksi näistä maista on lehden mukaan Luxemburg. Juncker toimi Luxemburgin pääministerinä vuosina 1995-2013, osan ajasta hän oli myös maan valtiovarainministeri.

Guardianin mukaan EU:n sisällä on ollut salainen komitea, joka on pohtinut, miten veronkiertoa voitaisiin estää ja miten EU-maita estettäisiin kilpailemasta verolaeilla toisiaan vastaan.

–Komiteaa ei enää ole, se ei ollut kovinkaan toimintakykyinen, koska päätöksiä ei saatu tehtyä yksimielisesti, komiteassa mukana ollut nimetön lähde kertoo Guardianille.

Lähteen mukaan Luxemburg ja Hollanti olivat säännöllisesti veronkiertoon puuttumisyritykset torpanneita maita. EU:ssa verotusta koskevat päätökset tehdään yksimielisesti.

Guardianin mukaan sekä Luxemburgin viranomaiset että komissio ovat kieltäytyneet kommentoimasta asiaa.

Saksalainen europarlamentaarikko Fabio De Masi vaati sunnuntaina Twitterissä Junckerin eroa komission johdosta. Samaa mieltä on Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo.

–Surkeaa luettavaa. Junckerin pitäisi erota, hän tviittasi.

New Years Resolution ? #Juncker should step down #LuxLeaks #TaxJustice https://t.co/WnoHDCTy4q