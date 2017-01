Superkarttuma vaihtui lykkäyskorotukseen - näin se vaikuttaa eläkkeeseen

Viime vuodet ovat olleet yli alimman vanhuuseläkeiän työuraa jatkaneille suhteellisen hyviä, ainakin rahalla mitattuna, Talouselämä kirjoittaa. Käytössä on ollut niin sanottu superkarttuma, jonka ansiosta eläke on noussut viime vuosien normaalin 1,5 prosentin vuosikarttuman lisäksi 4,5 prosentilla eli yhteensä kuudella prosentilla 68 ikävuoteen saakka. Molemmat prosentit on laskettu palkasta.

Tämän vuoden alussa voimaan astuneessa uudessa eläkejärjestelmässä superkarttuman tilalle tulee aluksi 63–68 vuotiaille maksettava lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa. Palkan sijaan summa lasketaan koko työuran aikana karttuneesta kuukausieläkkeestä.

Kun superkarttuma otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2005, ajateltiin, että se toimii porkkanana saada ihmiset jatkamaan työelämässä senkin jälkeen kun eläkeikä on saavutettu. Superkarttuma ei tehonnut. Lisäkannustin ei merkittävästi ole hillinnyt työelämän jättämistä.

–Suurin osa vanhuuseläkkeelle siirtyneistä on lähtenyt eläkkeelle heti kun se on ollut ikärajojen puolesta mahdollista, johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osastopäällikkö Nina Bruunin mukaan itse kunkin työhistoria vaikuttaa siihen ”häviääkö” uudistuksessa.

–Uudistus on pieni heikennys niille, joiden palkat nousevat voimakkaasti yli 63-vuotiaana esimerkiksi bonusten takia. Niille, joilla palkka on jäänyt pienemmäksi työuran loppuvuosina, lykkäyskorotus on superkarttumaa parempi vaihtoehto.

Toisin kuin superkarttuman, lykkäyskorotuksen saa siinäkin tapauksessa, että lopettaa täysaikaisen työn ja siirtyy esimerkiksi yrittäjäksi tai tuntityöläiseksi toiselle työnantajalle. Ehtona on, että ei vielä nosta eläkettä jostain toisesta työstä.

Alin vanhuuseläkeikä on tänä vuonna 63 vuotta, ja ensi vuonna alaraja nousee 63,3 vuoteen. Siitä se nousee vuosittain kolme kuukautta kerrallaan aina vuoteen 2025 asti, jolloin alaikäraja on 65 vuotta.

Uutuutena eläkeuudistuksessa on tavoite-eläkeikä, jolloin elinaikakertoimen eläkettä heikentävä vaikutus poistuu, eli normaalisti alle yhden jäävä kerroin on tasan 1,00. Elinaikakerroin on laskentamekanismi, jonka tarkoituksena on pitää elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa. Puhutaan myös elinikäleikkurista.

Toinen uutuus on osittainen varhennettu vanhuuseläke, joka tulee nykyisen osa-aikaeläkkeen tilalle. Se tuo joustoa työuran viimeisille vuosille. Siinä voi esimerkiksi hakea ennakkoon vaikka puolet karttuneesta eläkkeestä ja jatkaa töissä normaalisti. Tosin lopullinen vanhuuseläke jää siinä tapauksessa pysyvästi pienemmäksi.

