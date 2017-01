Pienpanimoalan yrittäjä järkyttyi veropäätöksestä: ”Tässä on hakemalla haettu syytä”

Pitkän linjan pienpanimoalan yrittäjä Pekka Kääriäinen on järkyttynyt Tullilta saamastaan jälkiveropäätöksestä. Kauppalehden mukaan pienpanimolle lätkäistyn jälkiveron perusteena on laissa tarkoitettu riippumattomuus, jota on Tullin tulkinnan mukaan rikottu.

Kääriäinen katsoo, että nyt annetut veropäätökset uhkaavat koko pienpanimoalaa. Vastaavanlaisia jälkiveropäätöksiä on nyt saanut 5-6 pienpanimoa.

Kääriäinen on Lammin Sahdin omistaja 40 prosentin omistusosuudella. Hän omistaa myös suoraan Rakuuna Olut Oy:tä eli Bryggeri Helsinkiä, josta hän omistaa seitsemän prosenttia ja Lammin Sahti 12 prosenttia. Kääriäinen on Bryggeri Helsingin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut myös Turun Panimossa eli Panimoravintola Koulussa.

Nyt Tullin tekemän päätöksen mukaan Bryggeri ja Lammin Sahti menettää takautuvasti valmisteveron alennuksen kolmen vuoden ajalta omistuksensa takia. Kääriäinen huomauttaa, että lain tarkoituksena on ollut estää suurpanimoita hakemasta veroetua pienpanimoita omistamalla. Suurpanimoita ei hänen panimoissaan ole mukana.

Kääriäisen mukaan viranomainen on tulkinnallaan lähtenyt kurittamaan pienpanimoalaa. Ristiinomistukset ovat pienpanimoissa tavallisia, sillä monet alan yhtiöt ovat keränneet rahoitusta useista lähteistä esimerkiksi joukkorahoituksella. Pienpanimoiden omistuspohja ei saa Kääriäisen mukaan olla kriteeri verotuspäätöksille.

Pienpanimoille on laissa taattu alkoholijuomaveron alennus tiettyjen tuotantomäärien täyttyessä. Lain mukaan veronalennukseen on oikeutettu, jos olut on tuotettu oikeudellisesti ja taloudellisesti muista panimoista riippumattomissa panimoissa.

Viime vuonna Bryggeri Helsinki tuotti 140 000 litraa olutta ja Lammin Sahti 30 000 litraa. Määrät ovat pieniä, sillä pienpanimo on oikeutettu verohuojennukseen, jos sen vuoden aikana tuottaa alle 15 miljoonaa litraa.

–Tässä on hakemalla haettu syytä, ettei veronalennus koskisi meitä, Kääriäinen sanoo.

Lähde: Kauppalehti