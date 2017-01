72%:n työllisyys vaarassa – Ministeriö väläyttää jo lisätoimia

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ottaa työllisyystoimiin kantaa valtiovarainministeriön sivuilla julkaistussa kolumnissaan.

Hetemäen mukaan työttömyyttä Suomessa ylläpitää muun muassa korkeiden vuokrien ja niitä korvaavien tukijärjestelmien yhteisvaikutus, joka tekee monen työn kannattamattomaksi.

Hän kertoo, että virkamiesryhmä valmistelee jo alkuvuoden aikana ehdotuksia työn kannustinongelmien lievittämiseksi.

– On todennäköistä, ettei hallitusohjelman 72 prosentin työllisyysastetavoite toteudu ilman lisätoimia. Kun työikäisten osuus väestöstä pienenee, työllisyysasteen on noustava vielä paljon korkeammalle, jotta etuudet ja palvelut voidaan rahoittaa, Hetemäki kirjoittaa.

Hän näkee, että oppia työllisyyden hoidosta voisi yrittää ottaa esimerkiksi Ruotsista ja Saksasta. Siellä työllisyysaste on huomattavasti korkeampi, vaikka molemmissa maissa on suuri maahanmuuttajaväestö, jonka työllisyysaste on selvästi kantaväestöä matalampi, Hetemäki jatkaa.

– Ruotsi ja Saksa eivät ole välttämättä varautuneet hyvin työn murroksen tuomiin haasteisiin.

Hetemäki pohtii myös uudistuksia, jotka näyttävät selittävän 55–64-vuotiaiden työttömyyden alentumista. Niihin lukeutuvat hänen mukaansa työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nosto 2005 alkaen ja työttömyyseläkejärjestelmän lakkautus 2010 alkaen.

Lähde: Talouselämä

