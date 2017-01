KL: Autoalalla odotetaan uutta esitystä: ”Jos kauppa pysähtyy, jää autovero saamatta”

Autoalan edustaja näkee liikenne­ministeriön esityksissä paljon hyvää, kertoo Kauppalehti.

Autokauppiaat odottavat rauhallisin mielin liikenneministeriön esitystä uudesta liikenneverkkoyhtiöstä ja maksuista, joita liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on autoilijoille ideoinut.

Ministeriössä on kaavailtu jo ensi vuodelle tieverkon käyttömaksuja, joiden vastineeksi nykyisiä liikenteen veroja, muun muassa auto- ja ajoneuvoveroja alennettaisiin.

Lupaus voi tyrehdyttää autokauppaa, jos ostajat jäävät odottamaan veronalennuksia.

–Olemme pohtineet erilaisia vaihtoehtoja, millä riski autokaupan pysähtymisestä taklataan. Jos kauppa pysähtyy, valtiolta jää autoverot saamatta, sanoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

–Ratkaisuja on varmasti monia, esimerkiksi niin, että tänä vuonna täyden autoveron maksavilla olisi tulevina vuosina alennettu käyttömaksu. Ne, jotka ostavat auton liikenneverkkoyhtiön ja nollaveron aikana, maksavat välittömästi täyden käyttömaksun.

Autokauppa on neljä viime vuotta ollut taas kasvussa, viime vuonna uusia autoja rekisteröitiin 118 000, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin 2015.

Rissa odottaa toiveikkaana esitystä liikenneverkkoyhtiöstä, mutta korostaa, että mielipide on hänen omansa. Autoalalla ei virallista kantaa vielä ole, koska konkreettiset esitykset kuullaan ministeriöltä vasta ensi viikon torstaina.

–Kun tiestö on huonossa kunnossa ja korjausvelkaa on noin 2,5 miljoonaa euroa, jotain täytyy tehdä. Suomi elää kumipyöristä. Jos esitetty yhtiö on ratkaisu, jatketaan tutkimista, eikä ammuta sitä alas ennen kuin tiedetään, mitä sieltä on tulossa.

Rissan mukaan autoveron alentaminen kannustaisi suomalaisia ostamaan uusia ja vähäpäästöisempiä autoja. Näin Suomi pystyisi paremmin toteuttamaan kovan päästötavoitteen, jonka EU on asettanut vuodelle 2030. Suomen autokanta on läntisen Euroopan toiseksi vanhin Viron jälkeen.

Autotalo Laakkosen ja Veljekset Laakkosen toimitusjohtaja Tero Panhelainen ei halua ottaa kantaa asiaan ennen kuin ministeriöltä on tullut konkreettisia esityksiä.

–Autokauppa on käynyt oikein hyvin, vielä asiakkaita on riittänyt.

Jos autoveroa alennetaan, käytettyjen autojen tuonti voi kasvaa, arvioi Verohallinnon autoverotuksen valvontapäällikkö Tapio Rouhiainen.

–Tämä on spekulaatiota, mutta jos rekisteröintiveroa alennetaan, se voi lisätä tuontia. Mutta veromuutokset ovat kokonaisuus, johon vaikuttavat auton käyttö, päästöt ja kulutus. Jos uusista autoista tulee halvempia, haetaanko käytettyjä vähemmän, Rouhiainen pohtii.

Lähde: Kauppalehti