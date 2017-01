Finnair riemastuttaa maailmalla: ”Lento 666 kentälle HEL kello 13 perjantaina 13. päivä...”

Maailman media pursuaa juuri nyt uutisia suomalaisen Finnairin lennosta. Kyse on lennosta AY666.

Lennon tunnuksena oleva niin sanottu pedon luku 666 on vain alkua, sillä lentopäivä sattuu tänään olemaan epäonniseksi väitetty perjantai 13. päivä, kone sattuu olemaan 13 vuotta vanha, kone lähti noin kello 13 ja koneen matka päättyi kohteeseen HEL eli Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

– Haluaisitko sinä tämän koneen kyytiin, kysyy brittilehti Daily Mail.

Brittilehdistön lisäksi Finnairin lähes perinteinen 666-lento saa huomiota myös muun muassa Gizmodolta, venäläiseltä RT:ltä sekä lentosivusto Flightradar24:ltä.

– Finnairin lento numero 666 on laskeutunut perjantaina 13. päivä turvallisesti 13 vuotta vanhalla koneellaan, sivusto tviittaa.

Flightradar kyselee Twitterissä myös, vahvistusta saamatta, laskeutuiko ja lähtikö kone todella kummassakin päässä portilta numero 13.

✈️️ Finnair flight 666, at 13 o'clock on Friday the 13th with a 13 year old aircraft, has landed safely in HELhttps://t.co/0kWfkcARmO pic.twitter.com/OPvpyyq4F4

— Flightradar24 (@flightradar24) January 13, 2017