”Hävytöntä” – 8 miestä omistaa saman kuin puolet ihmiskunnasta

Köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan taistelevan Oxfam-järjestön mukaan kuilu maailman rikkaiden ja köyhien välillä on jopa suurempi kuin järjestö on pelännyt.

Oxfamin maanantaina julkistaman raportin mukaan kahdeksan maailman rikkaimpiin kuuluvan miehen omaisuus on yhtä suuri kuin puolen ihmiskunnan omaisuus – 3,6 miljardin ihmisen, jotka kuuluvat ihmiskunnan köyhempään puoliskoon.

Oxfamin raportti julkaistaan maailman johtajia yhteen kokoavan Davosin taloushuippukokouksen alla. Oxfamin mukaan maailman rikkaat kasvattavat ihmiskunnan varallisuuskuilua kiertämällä veroja, ajamalla palkkoja alas ja vaikuttamalla politiikan tekoon rahoillaan.

Oxfam on aiemmin kertonut, että 62 maailman rikkainta omistaa saman verran kuin puolet ihmiskunnasta. Tämä luku on kuitenkin ollut varallisuuseroja vähättelevä, Oxfam korjaa, ja nyt esillä on tarkempi arvio.

– On hävytöntä, että näin paljon omaisuutta on niin harvojen käsissä samalla kun yksi kymmenestä ihmisestä pärjää alle kahdella dollarilla päivässä, sanoo Oxfamin johtaja Winnie Byanyima tiedotteessa.

Oxfam katsoo, että Brexitin ja Donald Trumpin vaalivoiton kaltaiset ilmiöt ovat merkki ihmisten vihasta ympäri maailman. Järjestö suosittaa hallituksia muun muassa nostamaan varallisuuden ja korkeiden tulojen verotusta.

– Hallitukset eivät ole avuttomia teknologisten muutosten ja markkinavoimien edessä. Jos poliitikot lopettavat pakkomielteisen suhtautumisen bruttokansantuotteeseen, ja keskittyvät tuottamaan hyvinvointia kaikille kansalaisilleen, parempi tulevaisuus on mahdollinen, Oxfam uskoo.