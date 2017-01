”Koko Suomelle hyvä uutinen” – 300 000 ihmistä työllistävä kauppa virkosi

Kaupan alalla myynti on piristynyt ja palkkasumma on kasvussa, kertoo Kaupan liitto.

– Kauppa on lähes 300 000:lla työllisellään elinkeinoelämän suurin työllistäjä, joten alan työllisyyden myönteinen kehitys on koko kansantalouden kannalta hyvä uutinen, sanoo liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja liiton sivuilla.

Tilastokeskuksen keräämien kaupan palkkasummatilastojen mukaan kaupan palkkasumma oli viime vuonna marraskuun loppuun mennessä lähes 2 prosenttia edellisvuotta suurempi, liitto kertoo. Autokaupan palkkasumma oli marraskuun lopussa peräti 4,5 prosenttia plussalla.

Palkkasumma kertoo työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summan ilman optioita. Siihen vaikuttavat paitsi palkansaajien ansiotasossa myös työllisyydessä tapahtuvat muutokset.

Kaupan liiton mukaan ”kasvua on vauhdittanut kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen”. Liitto on jo aiemmin kertonut, että etenkin päivittäistavarakaupassa on voitu aukiolomuutoksen seurauksena tarjota enemmän työtunteja työntekijöille.

Kaupan alan piristyminen on näkynyt erityisesti syksyn aikana. Pelkästään marraskuussa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,3 prosenttia.