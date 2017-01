KL: Hyviä merkkejä pörssiyhtiöiden tuloksiin joudutaan odottamaan

Suomen talouden hyvien merkkien heijastumista pörssiyhtiöiden tuloksiin saatetaan joutua vielä odottamaan, kertoo Kauppalehti.

Helsingin pörssiyhtiöt avaavat tällä viikolla tuloskautensa, ja siihen lähdetään loppuvuoden piristyneiden talousnäkymien pohjalta. Suurista yhtiöistä tuloksensa raportoivat torstaina Kone ja Nordea.

FIM:n pääanalyytikon Kim Gorchelnikin mukaan tuloskauteen lähdetään myönteisin tunnelmin.

–Alkuasetelma on Suomen talouden kannalta myönteinen. Merkit viittaavat siihen, että talouden kasvu on ollut kohtalaista ja aktiviteetti on vuoden mittaan asteittain parantunut, hän sanoo.

Samoilla linjoilla on myös OP:n osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen.

–Taloudessa on myönteisiä odotusarvoja vuodelle 2017. Isoin kysymys liittyy siihen, miten tämä on eri toimialoilla näkynyt niissä mittareissa, joista yhtiöiden asiakkaiden aktiivisuutta voi päätellä, kuten tilauksissa, Parkkinen arvioi.

Factsetin keräämien analyytikoiden konsensusennusteiden mukaan Helsingin pörssiyhtiöistä tulostaan paransi loka-joulukuussa 68,5 prosenttia.

Liikevaihdon kasvuun ylsi ennusteen mukaan 57,3 prosenttia yhtiöistä.

Kesko, Stockmann, Fiskars ja Marimekko paransivat ennusteen mukaan liiketulostaan. Samaan suuntaan näyttävät edenneen esimerkiksi mediayhtiöt.

Myös rakennusyhtiöiltä analyytikot odottavat entistä parempia lukuja viivan alle. SRV, Lemminkäinen ja Consti sekä konevuokraajat Cramo ja Ramirent näyttävät lukeutuvan tuloskohentajiin.

Lähde: Kauppalehti