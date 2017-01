Suomi voi hyötyä Trumpin hävittäjäpuheista - Jussi Niinistö TE:lle: ”Tilanne on hyvä”

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Suomelle voi olla hyötyä siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painostaa lentokonetehtaita alentamaan torjuntahävittäjien hintoja, Talouselämä kirjoittaa.

Trump tviittasi tammikuun alussa, että jos Lockheed Martin -yhtiö ei alenna uusien F-35 Lightning II -hävittäjien hintaa, liittovaltio voi siirtää tilauksensa Boeingille ja ostaa F-35:n sijaan Super Hornet -hävittäjiä.

Twiittauksen jälkeen Lockheed Martinin johto kävi tapaamassa Trumpia New Yorkissa. Palaverin jälkeen yhtiö ilmoitti, että F-35:en hinta alenee merkittävästi.

F-35:stä on määrä tulla Yhdysvaltain ilmavoimien tärkein ase ensi vuosikymmenellä. Toistaiseksi Lockheed on toimittanut ilmavoimille yli sata konetta, mutta lopullinen tarve on noin 1 700 F-35 -hävittäjää.

Tinkimistä helpottaa huomattavasti se, että koneen yksikköhinta putoaa joka tapauksessa vuosien myötä, kun sarjatuotannon mittakaavaedut alkavat vaikuttaa.

–Suomen kannalta tilanne on hyvä, koska molemmat hävittäjät ovat tarjolla myös meille, ministeri Niinistö sanoo Talouselämän haastattelussa.

Yhden F-35:n hinnaksi on toistaiseksi arvioitu noin sata miljoonaa euroa, mutta sen uskotaan putoavan ainakin viidenneksellä. Super Hornetien kappalehinta on hieman yli 50 miljoonaa euroa.

Suomi uusii vanhoihin Horneteihin perustuvan hävittäjäkalustonsa ensi vuosikymmenellä. Puolustusvoimien HX-hävittäjähanke on tiedonkeruuvaiheessa; konetyypin valinta on määrä tehdä 2021.

Jos Suomi korvaa nykyiset 62 Hornetia samalla määrällä F-35 -koneita, hinnaksi tulee vähintään kuusi miljardia euroa. Järjestelmä vaatii kuitenkin aseistuksen ja paljon muita lisävarusteita sekä palveluja, joten kokonaishinnaksi on arvioitu yhdeksän miljardia.

Lähde: Talouselämä, Matti Virtanen