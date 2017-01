Suomalainen strategi varoittaa kolmesta kriisistä: ”Suurimmat ongelmat Ranskassa, Italiassa ja Suomessa”

Varainhoitotalo Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen arvioi Euroopan unionilla olevan parhaillaan käsissään kolme kriisiä, joita se ei ole kyennyt ratkaisemaan: eurokriisi, turvapaikanhakijakriisi sekä hajoamiskriisi.

–Suurimmat ongelmat ovat talouden uudistamiseen kykenemättömissä maissa, kuten Ranskassa, Italiassa ja Suomessa, hän toteaa katsauksessaan.

Eurokriisin ytimessä on Aaltosen mukaan juuri nyt Italian pankkijärjestelmä ja Italian kyky selvitä talouden, pankkien ja politiikan haasteistaan. Italian pankkijärjestelmä tarvitsee eri arvioiden mukaan 100 – 150 miljardin euron pääomaruiskeen selviytyäkseen vaikeuksistaan.

–Tämä tilanteessa, jossa Italian valtionvelka on lähes yhtä suuri kuin Kreikalla vuonna 2010, kun se romahti. Olennaista on se, että eurojärjestelmällä ja EU:lla on nyt lukematon määrä muitakin kriisejä, joten Saksan ja muiden ”rikkaiden” euromaiden kyky jatkaa lepsua ja pitkämielistä politiikkaansa ongelmamaita kohtaan on huomattavasti vähäisempi kuin vuosina 2010- 2014, hän kommentoi.

Toinen potentiaalinen poliittisen riskin lähde seuraavan vuoden aikana on Aaltosen mukaan vaisun talouskasvun, jäykkien rakenteiden ja lukuisten terroristihyökkäysten Ranska.

Aaltonen sanoo, että brexitin jälkeen on siirrytty erityisen vaaralliseen aikaan eurojärjestelmän kannalta, sillä nyt eurojärjestelmän hajoamisesta voidaan ensimmäistä kertaa piirtää useita eri skenaarioita, jotka ovat realistisia ja niillä on nollaa suurempi todennäköisyys. Hän muistuttaa lisäksi, että kolmessa keskeisessä euromaassa, eli Alankomaissa, Ranskassa ja Italiassa, pidetään runsaan vuoden aikana presidentin ja/tai parlamentin vaalit, joissa äänestäjille on tarjolla puolueita ja ehdokkaita, jotka ovat todenneet maan euroeron olevan vaihtoehto harjoitetulle talouspolitiikalle ja näköalattomuudelle.

–Vaikka eurojärjestelmä selviäisi seuraavasta vuodesta ilman vaalitulosten aiheuttamia katastrofeja, tilanne säilyy edelleen vaikeana ja mitään ratkaisua eurojärjestelmän nk. valuvikoihin ei ole näkyvissä, hän sanoo.

Aaltonen ennustaa, että ”parhaimmassakin tapauksessa” EU on vuoden 2018 kevään jälkeen aiempaa heikompi ja hajanaisempi, mutta ilman kykyä ongelmiensa ratkaisemiseksi ja integraation syventämiseksi.

–Huonoimmassa vaihtoehdossa Italia ja mahdollisesti Ranska valmistelevat euroeroa, Ranskan jopa eroa EU:sta Britannian perään. Britannian EU-ero nk. ”kovan Brexitin” muodossa ja Trumpin valinta presidentiksi ei olisi voinut ajoittua huonompaan ajankohtaan EU:n ja eurovaluutan näkökulmasta. Molemmat tapahtumat ruokkivat poliittista ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuutta EU:ssa.

Italian on määrä jo ensi viikolla selvittää Euroopan komissiolle budjettitilannettaan. Maata uhkaa komission rangaistusmenettely.

–Se olisi erittäin suuri ongelma muun muassa maineelle, jota Italia on rakentanut ja viime aikoina vahvistanut.Se tarkoittaisi täyskäännöstä niille saavutuksille, joita olemme tehneet, Italian valtiovarainministeri ja entinen OECD:n pääekonomisti Pier Carlo Padoan sanoi viikonloppuna talouslehti Il Sole 24 Orelle.

Komissio haluaa Italialta selvityksen budjettialijäämästä. Padoanin mukaan ennakoitua suurempi alijäämä johtuu viime elokuun suurten maanjäristysten kustannuksista.

–Valitettavasti hätätilanteen hoitamisen ja jälleenrakentamisen kustannukset tulevat olemaan merkittävät, hän sanoi.

Italian mediassa on arvioitu, että komission tiukka linja auttaa eurokriittisten kannatuksen nousua.

Harvardin yliopiston taloustieteen professori, entinen Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti Kenneth Rogoff piti Uuden Suomen haastattelussa kaksi viikkoa sitten Italian euroeroa hyvinkin mahdollisena. Hän arvioi, että pitkällä, noin 15 vuoden aikajänteellä osa euromaista eroaa yhteisvaluutasta.

–Yksi tällainen maa on Italia, Rogoff ennusti.

Suomen euroero juuri nyt sen sijaan olisi Rogoffin mukaan itsetuhoinen ratkaisu.

