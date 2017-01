Suomalainen yrittäjä kuukautissuojien veroalesta: ”Valitettavasti vain muutama EU-maa on edennyt asiassa”

Kuukautiskuppeja valmistavan suomalaisen Lune Groupin toimitusjohtaja Heli Kurjanen pitää kansanedustaja Hanna Sarkkisen (vas.) esitystä kuukautis- ja inkontinenssisuojien veronalennuksesta mielenkiintoisena.

–Olemme seuranneet globaalisti niin sanotun tamponiveron kehitystä ja olemme mielissämme, että asiasta on alettu keskustella myös Suomessa. Kuukautissuojien alempi verotus on mahdollista, mutta valitettavasti vain muutama EU-maa on edennyt asiassa, Kurjanen kommentoi Uudelle Suomelle.

Sarkkisen mielestä tuotteiden arvonlisävero pitäisi alentaa nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin, sillä tuotteet ovat verrattavissa apteekeissa myytäviin terveystuotteisiin.

–On tärkeää, että alennettu verokanta koskisi kertakäyttöisten terveyssiteiden, tamponien ja pikkuhousunsuojien lisäksi myös pestävistä materiaaleista valmistettuja suojia ja kuukautiskuppeja. Pestävistä materiaaleista valmistetut suojat ovat ympäristöystävällisempiä kuin kertakäyttöiset ja ne soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta toisille paremmin kuin kertakäyttöiset tuotteet. Vaikka kestosuojien hankintahinta on korkeampi, tulee niiden elinkaarikustannus kuitenkin yleensä kertakäyttötuotteita halvemmaksi, Sarkkinen kirjoitti Puheenvuoron blogissaan.

Sarkkisen mukaan kuukautis- ja inkontinenssisuojat nähdään monessa EU-maassa farmakologisiksi tuotteiksi, joisen arvonlisävero on matalampi.

–Suojat on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Atlantin toisella puolella New Yorkissa kuukautissuojien arvonlisävero on jopa poistettu kokonaan. Myös Australiassa ja Kanadassa käydään keskustelua kuukautissuojien verotuksesta, hän kertoo.

Kurjanen sanoo, että jos vero alenee, luonnollisesti myös Lune Groupin kuukupin hinta alenee.

–Myyntiin tällä ei välttämättä ole valtavan suurta merkitystä, sillä kuukautiskupin kustannus on pidemmällä aikavälillä paljon pienempi kuin kertakäyttöisten suojien. Uskon, että yleinen keskustelu aiheesta (kuukautiset) lisää myös meidän tunnettavuutta ja sitä kautta myyntiä, hän arvioi.

Lue myös:

Kansanedustaja: Kuukautissuojille veronalennus – hinta halpenisi

”S-ryhmältä erittäin iso päätös” – Kuukautiskuppi tulee ruokakauppoihin