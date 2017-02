EU aikoo jatkaa Putinin lähipiirin ”mustaa listaa” - ”Odottavat, mitä Trump tekee”

Euroopan unioni aikoo jatkaa pakotelistalla olevien venäläisten liikemiesten ja presidentti Vladimir Putinin liittolaisiksi luonnehdittujen henkilöiden varojen jäädyttämistä kuudella kuukaudella. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg, joka viittaa neljään virkamieslähteeseen EU:ssa.

Bloombergin ”mustaksi listaksi” kutsumalla pakotelistalla on kaikkiaan sadan venäläisen ja ukrainalaisen nimet. Listalla on muun muassa Arkadi Rotenberg, jolta on jo aikaisemmin takavarikoitu eurooppalaisilla tileillä olevien varojen lisäksi konkreettista omaisuutta. Arkadi Rotenberg ja hänen veljensä Boris Rotenberg ostivat Hartwall Areenan yhdessä Gennadi Timtshenkon kanssa vuonna 2013. He kuuluvat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin ja ovat muun muassa hänen judokavereitaan.

Bloombergin mukaan EU joutuu kuitenkin miettimään pakoteasiaa uudelleen, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut pitävänsä Venäjä-pakotteiden purkua mahdollisena.

–Eurooppalaiset odottavat nyt, mitä Trump tekee, CEPS-ajatuspajan ulkopolitiikan asiantuntija Michael Emerson arvioi.

