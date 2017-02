Suomalaisjohtaja varoittaa Donald Trumpista: ”Tuontitullit edesauttoivat lamaa jo 1930-luvulla”

Sp-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen varoittaa blogissaan, että pahimmillaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin linjaukset voivat kiihdyttää protektionistista kierrettä, joka tulee heikentämään maailman talouskasvua.

–Pienet maat, joilla ei ole laajaa talouden tuotantorakennetta, kärsisivät eniten. Tuottavuuden lasku, resurssien allokointiin liittyvä tehottomuus sekä kuluttajien ostovoiman romahtaminen laskevat potentiaalista kasvua ja saattavat johtaa deflaatiokierteeseen, hän toteaa.

Vaarnasen mukaan kehittyvien maiden tuleminen osaksi globaalia talousjärjestelmää vapaakaupan myötä ja digitalisaatio ovat kiihdyttäneet maailmantalouden kasvua viimeiset 30 vuotta.

–Nämä kasvun hedelmät on jo kertaalleen pääosin syöty, ja on varmaa, että edessä on alhaisemman talouskasvun ja tuottavuuden vuosikymmenet, hän sanoo.

Vaaranen muistuttaa, että tuontitullit ovat olleet Yhdysvalloissa keskeinen talouspolitiikan osa-alue yli 200 vuoden ajan.

Trump nosti jo vaaliohjelmassaan esiin aikovansa puolustaa yhdysvaltalaisia työpaikkoja ja kotimaista teollisuutta.

–Hänen päämääränä on, että Yhdysvallat irtautuu olemassa olevista kauppasopimuksista ja määrittelee niiden ehdot uudelleen. Myös erilaisten tuontitullien käyttö kotimaisen teollisuuden suojelemiseksi on noussut esiin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun republikaanit ovat ajaneet vastaavanlaisia toimenpiteitä, Vaarnanen sanoo.

Hän vertaa tilannetta 1930-lukuun ja kertoo, että vuonna 1930 asetettiin Yhdysvalloissa voimaan niin sanottu Smoot-Hawley – tariffi, joka nosti tullimaksua yli 20 000:ltä maahan tuotavalta tuotteelta.

–Tuontitullien vahingollisista vaikutuksista oltiin huolissaan jo tuolloin. Tällöin 1028 ekonomistia allekirjoitti vetoomuksen presidentti Hooverille, että hän käyttäisi veto-oikeuttaan lain kaatamiseksi. Jopa kuuluisa teollisuusmies Henry Ford yritti saada presidentin kaatamaan lain. Presidentti Hoover vastustikin lakia aluksi, mutta oman puolueen painostuksesta tuontitullilaki hyväksyttiin. Tuontitullit edesauttoivat lamaa jo 1930-luvulla, Vaarnanen sanoo.

Trumpin politiikasta varoittaa myös amerikkalaisen investointipankki Goldman Sachsin ekonomisti Alec Phillips, jonka mukaan linjaukset maahanmuutossa ja kauppapolitiikassa voivat olla ”tuhoisia”.

–Jotkut viimeaikaiset Trumpin hallinnon toimet muistuttavat hänen vaalilupauksistaan kauppapolitiikan ja maahanmuuton suhteen. Ne voivat olla tuhoisia rahoitusmarkkinoille ja reaalitaloudelle, Phillips sanoo uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Trump allekirjoitti lähes ensitöikseen predidenttinä asetuksen, joka irrottaa Yhdysvallat Tyynenmeren maiden kanssa solmitusta vapaakauppasopimuksesta (TPP). Samalla hänen uskotaan khakluavan neuvotella uudelleen NAFTA-vapaakauppasopimuksen Kanadan ja Meksikon kanssa.

Lue myös: Donald Trump irtautui TPP:stä - Tutkijan neuvo Euroopalle: ”Nyt ei ole aikaa viivytellä”