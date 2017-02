Suomalainen vaatemerkki luopuu alennusmyynneistä: ”Nyt olemme terveellä pohjalla”

Vaatemerkki Makiaa tekevällä Makia Clothingilla on takanaan ennätyksellinen vuosi. Yrityksen liikevaihto oli 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2015. Viime vuonna se kasvoi yli 40 prosenttia, eli noin 4,7 miljoonaan euroon. Myynti EU-alueella kasvoi 60 prosenttia.

Yritys työllistää 11 työntekijää. Sen tuotteita myydään oman verkkokaupan lisäksi noin 600 liikkeessä ja kymmenissä verkkokaupoissa yli 20 maassa. Tuotteet valmistetaan Turkissa, Kiinassa, Portugalissa, Bulgariassa, Baltiassa sekä Suomessa.

–Meillä on ollut haasteemme vuosien varrella, mutta nyt olemme terveellä pohjalla ja tästä on hyvä jatkaa. 2017 tulee olemaan meille iso vuosi, Makian kaupallinen johtaja Totti Nyberg iloitsee.

Vuonna 2001 perustettu Makia kertoo saavuttaneensa liiketoiminnassaan tason, jossa sen ei enää tarvitse tuottaa kysyntää enempää tuotteita, vaan tilauskanta kohtaa tehtaiden tuotantominimit. Tämä tarkoittaa entistä eettisempää, ekologisempaa ja taloudellisempaa tuotantoa.

Vuosi sitten merkin edustajat kertoivat Kauppalehdelle, että yritys on muokannut toimintaansa karsimalla turhaa tekemistä. Se on muun muassa karsinut 20 prosenttia malliston tuotteista. Yritys on myös satsannut kansainvälisiin kumppanuuksiin.

Nyt Makia aikoo luopua alennusmyynneistä. Makian omissa kanavissa ja Makiaclothing.com-verkkokaupassa ei enää alennusmyyntejä nähdä. Sen sijaan pyrkimyksenä on kasvattaa sesongista toiseen jatkavien klassikkotuotteiden osuutta mallistoissa. Uusi hintastrategia koskee Makian omaa vähittäismyyntiä, Makian jälleenmyyjät saavat edelleen myydä Makian tuotteita alennuksin.

Lähde: Markkinointi ja mainonta