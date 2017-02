Laskelma: Pörssipomo tienaa 3901 € yhdessä päivässä – palkansaaja 147 €

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on laskenut, että vuonna 2015 palkansaaja tarvitsi 27 arkityöpäivää ansaitakseen saman kuin suuren, pörssilistatun yhtiön toimitusjohtaja päivässä. Järjestö laskee, että pörssiyhtiön toimitusjohtajan päiväkohtainen mediaanipalkka on 3901 euroa, kun tavallisella palkansaajalla se on 147 euroa.

STTK:n laskelmien perustana ovat yhtiöiden julkiset vuosikertomukset ja Tilastokeskuksen tiedot. Helsingin pörssin listattujen suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli vuonna 2015 yhteensä 1 170 440 euroa. Palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli samana vuonna 37 038 euroa. Lisäksi oletettiin, että toimitusjohtaja työskenteli vuonna 2015 yhteensä 300 päivää ja palkansaaja 252 päivää.

STTK:n mukaan viime aikojen maailmanpoliittisten mullistusten taustalla on eri maissa yhteinen piirre eli keskiluokan tyytymättömyys tulojensa kehittymiseen.

– Työtä tekevät keskituloiset kokevat, että kasvun hedelmät eivät ole jakaantuneet yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti eikä markkinatalous toimi reilulla tavalla. Tämä on johtanut poliittisen populismin nousuun, voimistanut ääriliikkeitä ja vähentänyt poliittisen päätöksenteon ennustettavuutta. Useat kansainväliset talousjärjestöt kuten OECD, Maailmanpankki ja Maailman talousfoorum (WEF) ovat sittemmin arvioineet, että eriarvoisuuden kasvu on yksi suurimmista riskeistä talouskehitykselle, sanoo tiedotteessa STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio.

Aarnion mukaan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien mediaanitulojen välinen ero kuvaa osaltaan erittäin suurituloisten ja tavallista palkkaa ansaitsevien välillä olevaa kuilua.

