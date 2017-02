Näkökulma: Nyt osui Sipilää arkaan paikkaan

Ärhäkkänä oppositiopoliitikkona tunnettu Paavo Arhinmäki (vas.) näyttää onnistuneen provosoimaan pääministeri Juha Sipilää (kesk.) erityisen tehokkaasti tarttumalla tämän puheisiin Suomen valtionvelasta ja pitkäaikaistyöttömyydestä.

Arhinmäki vaati eilen eduskunnassa Sipilältä ”faktoja”. Näin hän pyrki välittämään mielikuvan, että pääministeri vääristelee tosiasioita ja tuomaan mieleen Yhdysvalloista tutut ”vaihtoehtoiset faktat”. Arhinmäki haastoi paitsi Sipilän puheet valtionvelasta myös hänen väitteensä pitkäaikaistyöttömyyden taittumisesta.

Sekä Sipilä että Arhinmäki vetoavat tilastoihin, mutta heidän väitteensä ovat päinvastaiset: Sipilä sanoo pitkäaikaistyöttömyyden laskevan, Arhinmäki kasvavan. Molemmat ovat tietysti oikeassa, mikä johtuu vain siitä, että Arhinmäki vertaa loppuvuoden 2016 tilannetta vuodentakaiseen, Sipilä edelliseen kuukauteen.

Sipilä on puolustanut poikkeuksellisen voimakkaasti puheitaan. Hän tviittasi aiheesta eilen ja bloggasi tänään. Arhinmäen hyökkäys osuukin nyt arkaan paikkaan: juuri tällä hetkellä keskusta haluaa vakuuttaa Suomen siitä, että a): kaikki on kääntynyt paremmaksi ja b): se on nimenomaan juuri tämän Sipilän hallituksen ansiota. Sipilä toi voimakkaasti tätä viestiä esiin eilen heti pääministerin ilmoituksensa aluksi. Sipilän puolue keskusta komppasi sosiaalisessa mediassa viestimällä työttömyyden vähenevän vuodentakaiseen verrattuna.

Myös pääministerin tämänpäiväinen blogi paljastaa, että asia on pääministerille tärkeä.

”Pitkäaikaistyöttömyyden kauan jatkunut kasvu on yksi yhteiskuntamme suurimpia ongelmia, se lisää eriarvoistumista. Sen saaminen laskuun on yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista. Seuraan sen kehitystä jatkuvasti”, Sipilä kirjoittaa.

Kun otetaan huomioon se, että keskustan slogan viime eduskuntavaaleissa oli ”Suomi kuntoon” ja hallituksella on liiankin kunnianhimoiseksi epäilty 72 prosentin työllisyystavoite, niin eipä ihme, että pääministeri reagoi voimakkaasti Arhinmäen hyökkäykseen.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö, joka toimii tällä hetkellä vt. päätoimittajana.

