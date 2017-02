Ekonomisti: Juha Sipilä jäi kiinni helposta virheestä – kaunisteli velkatilannetta

Asuntoluotottaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo Uudelle Suomelle, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kaunisteli Suomen valtionvelan tilannetta eilen eduskunnassa.

Sipilän sanoihin tarttui vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki heti samassa eduskuntakeskustelussa.

– Kyllä tässä Arhinmäen kritiikki osui oikeaan. Mielenkiintoista on se, kuinka paljon menot ylittävät tulot, eli kuinka paljon se nettovelkaantuminen on, se kertoo totuuden, Brotherus kommentoi.

Brotheruksen mielestä Sipilä sortui helppoon virheeseen.

– Tämä vaikuttaa pääministerin osalta lapsukselta tällä kertaa. Se oli tarpeetonta liioittelua tai kaunistelua sikälikin, että siitä jää niin helposti kiinni, kuten nähtiin.

Sipilä sanoi eduskunnassa eilen näin antaessaan pääministerin ilmoitusta:

– Usean vuoden talouden syöksykierre on saatu oikenemaan. Käänne on nyt tapahtunut. Erityisesti loppuvuoden työllisyyskehitys oli vahvaa. Valtion velkaa tuli viime vuonna lisää vain 2,5 miljardia euroa. Tähän on omat erityissyynsä, mutta fakta on, että alustavien tietojen mukaan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvanut lainkaan.

Arhinmäki tarttui tähän 2,5 miljardin euron lukuun. Valtion vuoden 2016 budjetin lisätalousarviossa mainitaan nettolainanotoksi noin 5,4 miljardia euroa.

– Ero myönnettyjen velkavakuuksien ja toteutuneen velanoton välillä johtuu isolta osalta siitä, että Valtiokonttorin ei ole tarvinnut ottaa koko budjetissa osoitettua velkaa, koska valtion kassassa on ollut reippaasti rahaa, Arhinmäki sanoi.

Brotherus toteaa, että valtion kassan summat voivat heitellä miljardeilla euroilla, eikä valtion kassan tilanne ole asiassa ”se keskeinen pihvi”. Pääministeri välitti eilen vahvasti sitä viestiä, että Suomen talous nousee ja käänne on tapahtunut. Brotherus arvelee, että kuntavaalien läheisyys on voinut vaikuttaa siten, että into korostaa hyvää taloustilannetta on mennyt jo liiankin pitkälle.

Brotherus arvelee pääministerin itsekin tajunneen lapsuksensa, sillä hän on puolustanut useaan otteeseen väitteitään pitkäaikaistyöttömyydestä, mutta velka-asiaan hän ei ole enää palannut eduskuntakeskustelun jälkeen. Tuossa keskustelussa hän myönsikin osittain Arhinmäen kritiikin oikeaksi.

Mikä on sitten se oikea viesti, joka Suomen taloudesta pitäisi kertoa?

– No, talous kasvaa, mutta hallitus ei näytä saavuttavan tavoitteitaan. Velkasuhteen kääntäminen ei näytä toteutuvan ilman uusia toimenpiteitä. Nykyinen kehityssuunta ei vielä ole riittävä, Brotherus summaa näkemyksensä tilanteesta.

