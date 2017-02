Matti Vanhanen Donald Trumpista TE:lle: ”Eurooppa voisi nyt hyötyä”

Keskustan kansanedustaja, ex-pääministeri Matti Vanhanen kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trupin tapaa ajatella kauppapolitiikasta huolestuttavaksi.

–Yksittäisiä asioita asetetaan vastakkain ja yritetään tehdä niiden välillä diilejä. Mutta en vielä spekuloisi kauppasodalla, Vanhanen sanoo Talouselämälle.

Trump ei pidä vapaakauppasopimuksista, vaan kahdenvälisistä diileistä ja protektionismista.

–Uskon, että hänellekin on realiteetti, että EU:lla on yksiselitteinen toimivalta kauppapolitiikassa. USA:n on pakko kauppaan liittyvät asiat asioida EU:n kanssa, Vanhanen sanoo.

Hän uskoo Trumpin jakavan ajattelussaan maita halpamaihin ja kustannustasoltaan Yhdysvaltoja vastaaviin maihin.

–Odotan, että USA:n protektionismi ei tule kohdistumaan lähelläkään samalla voimalla korkean kustannustason maihin.

Hän odottaakin USA:n ja Euroopan kauppasuhteiden pysyvän ennallaan. Trump on tosin moittinut Saksankin hyödyntävän halpaa euroa viennissään.

Vanhasen mielestä Eurooppa voisi nyt hyötyä siitä, että USA vetäytyy Tyynenmeren kauppasopimuksesta, jossa olisi ollut 40 prosenttia maailmankaupasta.

–Se olisi antanut mahdollisuuden Tyynenmeren yli dominoida erilaisten standardien luomista. Nyt Euroopan kannattaa katsoa Korean, Japanin, Intian ja Kiinan suuntaan. Voisiko dominoiva sopimus syntyä Euroopan ja idän välillä, Vanhanen sanoo.

Lähde: Talouselämä