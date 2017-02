Näkökulma: Miten nyt suu pannaan, Ville Niinistö?

Viime syksynä, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus operoi kaivosyhtiö Terrafamelle 100 miljoonaa euroa lisää veronmaksajien rahaa, oli johtavien vihreiden pilkkahuuto eduskunnassa sekä mediassa melkoista.

Vihreissä oli kova hinku ajaa Terrafamen toiminta alas. Oli sitä toki jossain muuallakin, mutta ei esimerkiksi suurimmassa oppositiopuolueessa SDP:ssä. ”Se, mikä nyt on tiedossa asiantuntijoiden arvioina, kertoo, että tässä on järkevää sitä toimintaa jatkaa niin kauan, että sieltä saadaan ne yksityiset mukaan”, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, kun keskustelua lisärahoituksesta käytiin.

Nykytiedon valossa hitusen hätäiseltä vaikuttava pilliin puhallus olisi maksanut veronmaksajille jotain 300 – 500 miljoonan euron väliltä, ja likainen jälkipyykki olisi ollut loputonta lärvimistä. Jos vihreät olisivat olleet siis hallituksessa - ja vieläpä päättävässä roolissa.

”Kesällä he sanoivat, että näitä rahoja käytetään alasajon valmisteluun, ja nyt ilmeneekin, että kaikki rahat on käytetty siihen, että toimintaa jatketaan niin, että valtion piikki on auki, viisasteli pääministeri Sipilän pipolla politikkaa tehnyt vihreiden puoluejohtaja Ville Niinistö Ilta-Sanomien mukaan. Hän kärähti itse samassa yhteydessä omasta Talvivaara-kypärätempustaan.

Eduskunnassa asiassa aktivoitui erityisesti Touko Aalto (vihr.).

”Olen tehnyt eduskunnalle talousarvioaloitteen, jossa esitän Terrafamen pääomittamiseen ehdotetun sadan miljoonan euron määrärahan poistamista… Kaivoksen alasajo maksaa, mutta väistämättömän lopputuleman pitkittäminen maksaa vielä enemmän. Kuvaavaa on se, että Sipilän hallitus on jo kertaalleen käyttänyt sen summan kaivoksen ylösajoon, jonka olisi voinut käyttää kaivoksen alasajoon”, kansanedustaja Aalto kirjoitti blogissaan.

Pääministeri Sipilä puolestaan esiintyi luottavaisena ja viittasi sijoittajien kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Kolmisen kuukautta myöhemmin, viime perjantaina pääministeri Sipilän marraskuisille myönteisille puheille saatiin katetta, kun kerrottiin Björn Walhroosin henkilöityvän finanssijätti Sammon ja singaporelaisen Trafiguran yhteensä 175 miljoonan euron panoksesta Terrafamen ylösajoon ja tuotannon jatkamisoperaatioon.

Nyt näyttää ensimmäistä kertaa numerojen valossa mahdolliselta, että pluskannattavuutta loka-joulukuussa 2016 näyttäneeseen Talvivaaraan ei mene enää lisää veronmaksajien rahaa. Sieltä voi tulla takaisinkin, ehkä jopa sadoissa miljoonissa.

Kuka muuten uskoi Turun telakkaihmeeseen ennen syyskuuta 2014? Ollaanko tässä sittenkin tekemässä Sotkamon kaivosihme, jossa valtio pääsee lopulta koko murheellisesta omistuksestaan eroon ja saisimme yhtiölle pitkäaikaisen yksityisen omistajan, joka hallitsisi kyseisen bisneksen?

Jos ollaan, mahtaisivatko Ville Niinistö ja muut vihreät osata riemuita siitä? Jos olisivat tuolloin hallituksessa, ehkä. Jos taas oppositiossa, tuskin.

Toivottavasti Talvivaaran tarinaan kirjoitetaan yhtä onnellisia jatkolukuja kuin Turun telakan tarinaan. Jos näin tehdään, ansaitsevat Juha Sipilä, Björn Wahlroos, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia ja Trafiguran Jeremy Weir joukkoineen hatunnoston.

Eliitti on joskus paljon fiksumpaa kuin populistit uskovat.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.