Suuryhtiö valitsi Suomen kärkimaaksi: Luvassa uusia työpaikkoja – "Paalupaikka vallankumouksessa"

Suuryhtiö ABB on valinnut Suomen avainkehitysmaakseen muutosohjelmassaan, mikä tuo uusia työpaikkoja Helsinkiin ja Vaasaan, kertoo Tekniikka&Talous.

ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sanoo lehdelle, että AAB Suomi on konsernin johtavia tuotekehittäjiä.

– Suomi on paalupaikalla neljännessä teollisessa vallankumouksessa, digitaalisuuden tulossa. Suomessa on johtavaa osaamista tällä alueella, hän sanoo kehityssuunnitelmista.

– Meillä on johtavia prosessiteollisuuden asiantuntijoita metsäteollisuudessa, merkittäviä isoja kone- ja laitevalmistajia ja energiaklusteri.

ABB Ability-ohjelmassa kehitetään ohjelmistoalustaa useissa konsernin toimipaikoissa, joista yksi keskeinen on Helsinki. ABB:llä on avoinna kymmeniä työpaikkoja. Kehitystyötä varten ABB on investoinut esimerkiksi testilaboratorioon ja digitaalisen palvelumuotoilun pilottilaboratorioon. Tarkastelun kohteena on muun muassa moottorin suorituskyky ja energiankulutus.

Toimintansa aloittaa myös kuljetuspalvelukeskus.

– Vaasaan tulee kaikkiaan 45 henkeä huolehtimaan etenkin Pohjoismaiden ja Baltian maiden kuljetuksista.

Suomen ABB:n liikevaihto oli viime vuonna 2,2, miljardia euroa. Peräti puolet liikevaihdosta keräsi moottoreita, generaattoreita, taajuusmuuttajia ja robotteja valmistava liiketoimintayksikkö.

Lähde: Tekniikka&Talous