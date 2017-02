Suurlähettiläs neuvoo suomalaisfirmoja: Näin tehdään 200 miljoonan diili Afrikkaan - ”Kaikki ei mene kiinalaisille”

Suomen Lusakassa toimiva suurlähettiläs Timo Olkkonen valottaa ulkoministeriön blogissa, kuinka suomalaisyhtiöiden kannattaa käydä kauppaa Afrikassa. Hän nostaa esimerkiksi lahtelaisen energiyritys Nocartin, joka julkisti tammikuussa 200 miljoonan dollarin arvoisen kaupan sähköistämisratkaisun rakentamiseksi Sambiaan.

–Nocartin kauppa on ainutlaatuinen, ja aivan samanlaista diiliä tuskin tulee. Se on kuitenkin erinomainen esimerkki siitä, että Afrikassa voi tehdä kauppaa, ja isoakin sellaista. Kaikki ei mene kiinalaisille. Mutta tuotteen tulee olla oikea: on tietenkin turha tuputtaa sellaista mitä ei tarvita tai haluta. Rahoitus on löydettävä. Vaikka tukirahan hakeminen voi olla raskasta, kannattaa nämäkin mahdollisuudet pitää mielessä, Olkkonen luettelee.

Hän sanoo, että jos Afrikasta todella haluaa jalansijaa, voi lähteä mukaan luomaan rahoituspaketteja, joko julkisrahoituksen tai yksityisten investointien kautta.

–Helppoa tämä ei tietenkään välttämättä ole. Mutta jos hankkeen voi osoittaa olevan kannattava, maailmalla on liikkeellä paljon rahaa, joka etsii tuottoa. Lisäksi tulee tietenkin muistaa tutustua paikallisiin olosuhteisiin, ja siihen, millaisia sosiaalisia tai ympäristövaikeuksia hyvinkin taloudellisella hankkeella voi olla.

Olkkosen mukaan raha on se, mihin kaupat useimmiten tyssäävät. Hän toteaa, että kansainvälisillä rahoituslaitoksilla ja esimerkiksi EU:lla on rahaa, mutta hakemisprosessit ovat byrokraattisia, hitaita ja monimutkaisia.

–PK-yritysten voimat voivat loppua jo kotimaisissa hakuprosesseissa kesken. Ja useimmiten julkinen raha liittyy julkisiin investointiin – eli sitten tuplataan byrokratia vielä paikallisen hallinnon toimesta, Olkkonen kommentoi.

Olkkonen korostaa, että ilman läsnäoloa kaupankäynti Afrikassa on vaikeaa. Liikesuhteet eivät perustu anonyymeihin yhteyksiin netin kautta, vaan henkilökohtaisiin kontakteihin ja luottamukseen.

–Jos paikan päällä ei ole läsnä, menevät mahdollisuudet sivu suun. Joko niistä ei koskaan kuulekaan, tai ne jotka ovat läsnä nappaavat ne ensin. Hankintailmoitusten seuraaminen nettisivuilta tai lehdistä ei ole turhaa: oikealla tuotteella ja oikealla hinnalla saattaa tulla napakymppi. Useimmiten hankinnalla on kuitenkin jo pitkästi elämänkaarta ennen kuin ilmoitukseen päästään. Tilaaja on jopa saattanut räätälöidä juuri sopivaksi jollekin toimittajalle. On hyvä olla keskustelupöydissä mukana kun asioita vasta valmistellaan, hän suosittelee.

Olkkonen kertoo lisäksi, että suomalaisista pidetään Sambiassa, ja ainakin hänen kokemuksiensa mukaan muuallakin Afrikassa. Suomalaisia pidetään rehellisenä ”no-nonsense”- kansana.

–Meillä ei myöskään epäillä olevan mitään salaista agendaa vaikkapa luonnonvarojen riiston merkeissä. Entisiä siirtomaaisäntiäkään emme ole. Kehitysyhteistyöhistoriastamme mantereella on ehdottomasti kaupallista hyötyä. Kannattaa kuitenkin pitää kiirettä, sillä ainakin Sambiassa hankkeet, joista Suomi tunnetaan ja muistetaan, ovat päättyneet. Näihin liittyi suuret määrät suomalaista teknistä apua ja suomalaisia. Tällaiset kehitysyhteistyöhankkeet ovat kuitenkin siirtyneet historiaan eikä nuorempi sukupolvi niitä enää tunne, Olkkonen päättää.

Lusakassa toimivan Timo Olkkosen vastuualueena ovat Sambia, Zimbabwe, Malawi sekä Itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinajärjestö COMESA.