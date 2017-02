Suomalaistelakka nousee tuhkista: Valot sammuivat 2014 – nyt 500 ihmistä aloittaa työt

Rauman telakalla alkava laivanrakennushanke työllistää lähes tuhat miestyövuotta, kertoo RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen Kauppalehdelle. 158-metrisen matkustaja-autolautan ensimmäiset terästyöt alkavat 7. päivä maaliskuuta tanskalaisen Mols-Linienin kanssa.

Autolautta aloittaa Tanskan Bornholmin saaren liikenteessä syyskuussa 2018.

– Mols-Linienin tilaus tuo työtä kahdeksi vuodeksi, ja steel cutting -seremoniaa torvisoittoineen vietetään noin kaksi viikkoa edellä aikataulusta. Alkavan projektin työllistämisvaikutus on lähes tuhat miestyövuotta, Pöntynen sanoo Kauppalehdelle.

Työvoiman määrä projekteissa vaihtelee Pöntysen mukaan paljon, mutta kesän jälkeen töissä on jo yli 500 ihmistä. Sen lisäksi työtä tehdään myös telakka-alueen ulkopuolella.

Kauas on siis tultu vuodesta 2014, jolloin korealainen STX Finland lopetti telakan Raumalla ja irtisanoi 600 ihmistä.

– STX sammutti valot ja RMC sytytti ne melkein saman tien kesällä 2014. Tämä onnistui, koska meriteollisuudella on Raumalla perinteisesti vahva verkosto, Pöntynen summaa lehdelle.

Lisäksi Raumalla on sittemmin jo tehty vaativia teräsrakenteita, muun muassa kelluvia huviloita. Esimerkiksi kuuluisa kelluva loistohotelli ja virkistysalue Dubaissa on tehty Raumalla. Telakka on vastannut myös jäänmurtaja Otson konversioprojektista sekä telakoinut Silja Symphonyn ja Silja Serenaden, mikä on parhaimmillaan työllistänyt 700 ihmistä.

RMC:llä on myös aiesopimus neljän taistelualuksen rakentamisesta Puolustusvoimien Laivue 2020 -töinä. Hankkeen arvoksi on kerrottu 1,2 miljardia euroa.

Lähde: Kauppalehti