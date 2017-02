Kova väite velkaantumisesta: ”Pankit heiluttavat Suomen luottoluokituksia - yhdistelmä on hirveän vaarallinen”

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisesta on viime aikoina varoitettu yhä useammin. Nyt asiaan on kiinnittänyt huomiota myös kansainvälinen luottoluokittaja Fitch. Yksi velkaantumisesta jo pitkään varoittanut on asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna, jonka mukaan vaarassa ovat pian niin Suomen valtion kuin suomalaisten pankkienkin luottoluokitukset.

–Pankit, jotka tyrkyttävät lyhennysvapaakampanjoita ja ylipitkiä laina-aikoja heiluttavat Suomen ja suomalaisten pankkien luottoluokituksia. Näiden pankkien aggressiivinen kaupunkimarkkinoiden valloituspolitiikka voi käydä vielä kovin kalliiksi meidän kaikkien suomalaisten kukkaroille, jos luokitukset heikkenevät ja kaikkien rahan hinta nousee. Yhdistelmä on hirveän vaarallinen tilanteessa, jossa globaali talous nousee, markkinakorot nousevat, mutta Suomen talous mataa, Pauna totesi Uudelle Suomelle lauantaina.

Hän sanoo, että lääke ylivelkaantumisen estämiseen on yksinkertainen.

–Omaa riihikuivaa rahaa asuntokauppaan riittävästi, maltilliset laina-ajat ja säntillinen lyhentäminen heti laina-ajan alusta lukien. Näin toimien kasvatat itsellesi merkittävän asuntovarallisuuden, mutta vain kasvavissa kaupungeissa.

Pauna huomauttaa, että asuntolainan maksuerä on tänä päivänä lähes yksinomaan pelkkää lyhennystä matalien korkojen vuoksi.

–Eli käytännössä talletus omalle ”asuntosäästötilille” ja tuotto on kiinnitetty asuntojen hinnankehitykseen, joka sekin on nyt selvästi nousu-uralla. Asuntolainen lyhentämättä jättäminen on vaarallista velan ottoa – ei ilmaista kulutusvaraa. Maksun ajan koettaessa korotkin ovat jotain muuta kuin nyt. Lyhentäjä hymyilee oman taloutensa hallitsijana, velkaantuja itkee pankin torpparina.

Juuri nyt matala korkotaso siis tukee velallisia, mutta muodostaa samalla vaarallisen riskin. Ruotsissa varoitellaan jo rajusta korkojen noususta.

–Uskon, että vuonna 2025 asuntolainojen korko päätyy viiteen prosenttiin, jos siitä ei tingi. Jos tinkii, niin silloin se tapahtuu vuonna 2030, Avanzan ekonomisti Claes Hemberg totesi Dagens Industrin haastattelussa keskiviikkona.

Suomessa saman asian on nostanut esiin myös Danske Bankin ekonomisti Henna Mikkonen.

–Korkojen noustessa suomalaisten korkokulut nousevat taas nopeammin. Omaa taloutta ei kannatakaan laskea sen varaan, että korkotaso pysyisi matalana pitkään. Lainanotto kannattaa suhteuttaa tuloihin ja myös pelivaraa omaan talouteen on hyvä jättää, hän sanoi tammikuun lopulla.

Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB varoitti Suomea viime vuoden lopulla kotitalouksien korkeasta ja kasvavasta velkaantumisesta. Kotitalouksien velkaantumisaste Suomessa oli vuoden 2016 lopulla 127 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Komitean mukaan velkaantuminen voi muodostaa riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja reaalitalouden kehitykselle keskipitkällä aikavälillä. Myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kiinnitti joulukuussa huomiota kotitalouksien kasvaneeseen velkaantumiseen.

Finanssivalvonta puolestaan kiinnitti vastikään huomiota siihen, että asuntoluottojen säästövelvoitetta kierretään rinnakkaisilla kulutusluotoilla. Asian nosti esiin myös Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn viikolla.

