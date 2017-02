”Samaan aikaan Suomessa…” – Duudsonien Ponsse-rodeosta tuli välitön viraalihitti

Suomalaisyritysten, Tekesin ja Duudsonien yhteinen videokampanja sai lentävän lähdön maanantaina, kertoo Kauppalehti.

Tekes on valjastanut Duudsonien suositun YouTube-kanavan suomalaisyritysten mainoskanavaksi. Samaan aikaan Suomessa -kampanjan (Meanwhile in Finland) ensimmäisellä videolla Duudsonit pääsevät Ponssen metsäkoneiden kyytiin.

Forest Machine Rodeo -nimistä videota oli 18 tunnin jälkeen katsottu Duudsonien Facebook-sivuilla 3,4 miljoonaa kertaa. YouTubessa katselukertoja oli 140 000.

Lähde: Kauppalehti