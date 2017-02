Arvio Fennovoimasta: ”Suomi nyt altis Venäjän väännölle – poliitikot jäivät jumiin valheensa kanssa”

Suomen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa näkyvälle paikalle noussut Janne Riiheläinen varoittaa tänään julkaistussa kirjassaan (#Turpo – Turvallisuuspolitiikan tunteet ja järki, Docendo 2017), että Pyhäjoelle rakennettava Fennovoiman ydinvoimala on Suomelle riski.

Riiheläinen on uhrannut Suomen turvallisuuspolitiikan nykytilaa päivittävästä kirjastaan parikymmentä sivua Fennovoiman tapaukselle. Hän on tarttunut voimala-aiheeseen havaittuaan, että ”on melkoinen tunne, kun seuraa asioiden kulkua, joka ei käy järkeen, siis toimi sillä tavalla kuin ajattelee maailman yleensä toimivan”.

Kirjassa kerrataan ansiokkaasti alun perin suomalais-saksalaisen, loppuvuodesta 2013 lähtien suomalais-venäläisen, ydinvoimalahankkeen erikoiset vaiheet.

Oudoin vaihe oli kuviossa piipahtanut ja torjutuksi tullut kroatilainen bulvaaniyritys Migrit Solarna Energija, jonka takana oli venäläisrahaa. Odotettua ei ollut myöskään Venäjällä laajasti toimivan valtio-omisteisen Fortumin päätös lähteä hankkeeseen.

Hanketta varmistamaan lähti Fortumin ja kanssa vuonna 2015 yllättäen myös teollisuusvaikuttaja Ilpo Kokkilan omistama rakennusyhtiö SRV. Yhtiön venäläisten kanssa tekemässä projektinjohtosopimuksessa on ollut tosin selittämättömiä ongelmia. Riiheläisen mukaan ”on hyvin hankalaa sanoa, milloin sopimus toteutuu tai toteutuuko se ylipäätään”.

Jos sopimus ei jostain syystä toteudu, olisi koko Pyhäjoen hanke taas oudossa tilanteessa.

Poliitikoista Riiheläinen nostaa Fennovoiman yhteydessä esille muun muassa toukokuusta 2015 viime vuoden loppuun elinkeinoministerinä toimineen Olli Rehnin (kesk.). Hän kävi esimerkiksi Venäjällä samalla, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli Vladimir Putinin vieraana alkuvuodesta 2016.

Takavuosina Fennovoimaan ja etenkin Rosatomiin kriittisesti suhtautuneen Rehnin osuus tuolla matkalla oli hieman epäselvä. Asetelmaa hämmensi vielä Putinin lehdistötilaisuudessa mainitsema omituinen ”Fortumin uusi miljardiluokan investointiohjelma Venäjälle”, jonka Fortum kiisti.

Kirjailija korostaa, kuinka tärkeää Fennovoimassa toimiminen on sekä Fortumille että SRV:lle niiden Venäjä-bisnesten vuoksi.

– Sekä Fortumissa että SRV:ssa tiedetään varmasti hyvin, miten nyky-Venäjällä isotkin omaisuudet siirtyvät nopeasti toisiin käsiin, jos niin poliittisesti päätetään. Venäjällä toimimisen maariskiin kuuluu kiinteästi heikko yksityisomaisuuden suoja, jota siellä on vahvistettava poliittisilla siteillä vallanpitäjiin. Näiden yhtiöiden osallistuminen Fennovoimaan on helppo tulkita nimenomaan tätä kautta, Riiheläinen päättelee kirjassaan.

Koko pitkä ydinvoimalaprosessi, jonka aikana Venäjä on lähtenyt kansainvälisesti tuomittuun sotilaalliseen operaatioon Ukrainassa, kulkee nyt omia latujaan.

”Ydinvoimaa kovasti halajavat poliitikot jäivät jumiin sen alun perin pienehkön valheensa kanssa, ettei Fennovoimassa ole ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta.”

Kenelläkään ei ole haluja tai mahdollisuuksia pysäyttää prosessia, vaikka jo aiemman hallituksen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) on puhunut siitä, että maailmanpolitiikan kannalta ajoitus on ollut onneton. Hankkeesta on tullut poliittisen pelin välinen Kremlille.

– Meneillään olevassa Fennovoiman rakentamislupavaiheessa Suomi on erityisen altis Venäjän poliittiselle väännölle. Kun lupa on periaatetasolla myönnetty, ei sitä aikataulusyistä voi enää perua, Riiheläinen kirjoittaa.

Vastuussa Fennovoiman ydinvoimalan etenemisestä ovat Suomessa yhdessä suuret puolueet, etunenässä kokoomus. Vain vihreät Riiheläinen vapauttaa Fennovoima-vastuusta.

– Oma arvioni on, että ydinvoimaa kovasti halajavat poliitikot jäivät jumiin sen alun perin pienehkön valheensa kanssa, ettei Fennovoimassa ole ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta.

Hänen mukaansa Venäjällä on ote myös isoon joukkoon suomalaisia kuntia, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen energiayhtiöidensä kautta. Niillä taas on vaikutusvaltaa suhteessa valtakunnallisiin päätöksentekijöihin, eli Suomen sisäinenkin vyyhti on kiharainen.

Ja sitten on vielä rakennettu tulevaisuuden kauhukuva, josta suomalaiset kärsisivät pahoin taloudellisesti:

– On periaatteessa mahdollista, että mikäli voimalan rakentaminen vielä kallistuu suunnitellusta ja sähkön markkinahinta puolestaan on voimalan valmistuessa pysyvästi hyvin matala, tilanne voi tehdä venäläiselle osapuolelle järkeväksi ajaa konkurssiin hankkeessa mukana oleva suomalainen tytäryhtiönsä RAOS Voima. Tämä toki kannattaa tehdä vasta sitten, kun Venäjältä tullut rahoitus olisi ehditty korvata markkinalainoilla. Tässä tilanteessa suomalaiset osakkaat jäisivät lyhentämään miljardilainoja ja maksamaan markkinahintaa korkeampaa hintaa sähköstään, Riiheläinen kirjoittaa.

Vapaana viestintäasiantuntijana toimiva ”Rysky” Riiheläinen on tunnettu ärhäkkäästä nyky-Venäjän johdon arvostelusta, mitä hän tuo toistuvasti esiin blogissaan ja Twitterissä. Hänen tinkimätön tyylinsä on johtanut siihen, että hän joutunut häirinnän ja monen sortin trollaamisen, jopa tappouhkausten, kohteeksi, kuten hän kertoo.

Annetaanpa miehen vielä sanoa kirjansa kautta sananen hänen lempiteemastaan, informaatiovaikuttamisesta:

– Aggressiivista informaatiovaikuttamista tapahtuu Venäjän puolelta, ja se näkyy monin tavoin. Tänne on synnytetty joukko Venäjän hyväksi – yleensä ymmärtämättömyyttään – toimivia ryhmittymiä. Näiden kautta ohjaillaan mukaan keskusteluun teemoja ja argumentteja. Kyse ei ole käskyjen mukaan toimimisesta, vaan eri motiiveilla toimivista verkostoista, joihin pyritään pumppaamaan tiettyyn arvomaailmaan sopivaa informaatiota.

Aika moni suomalainen turpo-asiantuntija taitaa yhtyä edellä olevaan näkemykseen.

