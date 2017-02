M&M: Yrittäjällä ”ihan järjestön” tavoite: Miljonääriksi 500 päivässä

Juontaja ja yrittäjä Lauri Salovaara aloittaa 24. helmikuuta projektin, joka saa varmasti monet kurtistamaan kulmiaan, kertoo M&M. Salovaara, 38, aikoo saada kerättyä henkilökohtaiselle tililleen miljoona euroa 9. heinäkuuta 2018 mennessä. Salovaara täyttää tuolloin 40 vuotta. Aikaa on 500 päivää.

–Asian ydin on siinä se, että kaikki lähtee nollasta. Ei siis niin, että käytetään mitään olemassa olevaa mahdollista varallisuutta. Jos ja kun tavoite täyttyy, se kertoo meille kaikille yhden asian. Jos minä onnistun siinä, kuka tahansa pystyy tekemään sen, Salovaara sanoo.

Salovaara kertoo, ettei hänellä ole toistaiseksi virallisia kumppaneita. Verkkosivusto projektille on jo avattu. Sivustolle tulee kellolaskuri sekä Salovaaran tilitiedot reaaliajassa päivittävä käyttötililaskuri. Kenellä tahansa on siis mahdollisuus seurata vaivatta, kuinka projekti etenee.

–Mitä ilmeisimmin tämä tulee menemään siihen, että menen osakkaaksi yrityksiin. Tähän mennessä yllättävän moni on pyytänyt jo mukaan. Olen sanonut kaikille tähän mennessä ei. Lähdetään puhtaalta pöydältä, Salovaara kertoo.

Salovaaran mukaan hän voi kerätä vaadittavan summan kanssa periaatteessa millä keinoilla tahansa, kunhan ne ovat moraalisesti ja eettisesti kestäviä. Hänellä on jo valmiiksi osaamista, jota hän aikoo hyödyntää projektin aikana.

–Minulla on itselläni markkinointitausta. Olen sitä hommaa opetellut ja opiskellut nyt 21 vuotta. Tiedän, miten asioita brändätään ja miten niitä kannattaa markkinoida. Hyvin usein me teemme niin, että yksinkertaisesti markkinoimme vain tuotetta. Länsinaapuri ja Piilaakso sen sijaan markkinoivat hyvin pitkälle sitä, miltä tuntuu, kun sitä tuotetta käytetään ja kuinka paljon se helpottaa juuri sinun elämääsi. Tuon aina tällaisen näkökulman mukaan omiin markkinointikeisseihini.

Miljoona euroa 500 päivässä on äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite. Siihen ei päästä, mikäli oma tekeminen ei kehity matkan varrella. Salovaara tiedostaa tämän.

–Tiedän jo nyt, että jos en muuta mitään, en pääse tavoitteeseeni. Tiedostan, että oma heikkouteni on järjestelmällisyydessä. Minun on tsempattava siinä. Olen aloittanut kouluttautumisen ja luen kirjoja ja kaikkea mahdollista, jotta pystyn parantamaan tätä osa-aluetta. Vaikka haluaisin olla vain ideoiden popcorn-kone, joksi jotkut ystävistäni minua kutsuvat, se ei taida riittää, Salovaara arvioi.

Itsekin useita yrityksien edustajia ja yksityishenkilöitä erilaisissa tilaisuuksissa sparrannut Salovaara uskoo vahvasti, että mahdollisuuden rajat voi saada selville vain ylittämällä mahdotonta.

–Minulla on yksi klassinen esimerkki, jota käytän usein, kun olen puhumassa jossain tilaisuudessa. Pyydän kaikkia yleisön joukossa nostamaan oikean kätensä niin ylös kuin suinkin mahdollista. Sitten sanon, että nostakaa vielä vähän ylemmäs. Ja vielä vähän lisää. Sitten olen hetken hiljaa ja kysyn, että mitä epäselvää minun ensimmäisessä pyynnössäni oli. Enkö pyytänyt nostamaan käden niin ylös kuin mahdollista? Mutta silti jotain jäi vielä jemmaan.

Salovaaralla on hankkeessa mukana neuvonantajia, joiden tehtävänä on sparrata häntä. Neuvonantajat ovat Oulun yliopiston laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki, konsultti Marjukka ”Maucca” Kärki, teollisuusneuvos Jorma Terentjeff sekä tuotantoyhtiö NTRNZ Median perustaja Teemu Hostikka.

–Hänellä on mahdollisuus jopa onnistua. Ei se helppoa tule olemaan. Realistisesti epäonnistuminen on onnistumista todennäköisempää. Kun tunnen herran ja tiedän, mitä hän tekee, tiedän mahdollisuuden olevan olemassa. Mutta miljoona 500 päivässä on kuitenkin ihan järjetön tavoite. Se voisi tulla toisaalta yrityskauppojen kautta ja toisaalta sijoitusten kautta. Ei sitä miljoonaa ainakaan palkkatyöllä kerätä, arvioi Hostikka.

