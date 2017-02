”Konkreettinen esimerkki siitä, mikä kaikki on suomalaisessa politiikassa pilalla” – Ville Niinistöltä täyslaidallinen Fennovoimasta

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kritisoi kovin sanoin Fennovoiman ydinvoimahanketta. Aihe on ajankohtainen, sillä eilen julkaistussa kirjassaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt Janne "Rysky" Riiheläinen kritisoi hanketta maariskiksi Suomelle.

– Fennovoiman Pyhäjoelle suunnittelema Rosatomin venäläinen ydinvoimala on energia- ja ulkopoliittinen fiasko, Ville Niinistö kirjoittaa Facebookissa.

Niinistön mielestä Suomi on hankkeella tarpeettomasti ajanut itsensä liian lähelle Venäjän vaikutuspiiriä.

– Fennovoima tulee venymään, maksamaan yhä enemmän ja se luo riippuvuutta Venäjän poliittiseen johtoon. Kaiken aikaa kuntien ja Fortumin rahat ovat kiinni kannattamattomassa hankkeessa kotimaisen uusiutuvan energian käyttöönottamisen sijaan.

Niinistön mielestä on käsittämätöntä, miksi hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset ovat halunneet ajaa hankkeen läpi.

– Tämä ydinvoimalahanke on kyllä varsin konkreettinen esimerkki siitä, mikä kaikki on suomalaisessa politiikassa pilalla. Ei uskota omiin vahvuuksiinsa ja uusiutuvaan energiaan, ulkopolitiikassa ollaan naiiveja ja päätöksentekoa halutaan piilottaa kansalaisilta kerta toisensa jälkeen, Niinistö purkaa tuntojaan.

Janne Riiheläisen mukaan kenelläkään ei ole haluja tai mahdollisuuksia pysäyttää ydinvoimalaprosessia, vaikka jo aiemman hallituksen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) on puhunut siitä, että maailmanpolitiikan kannalta ajoitus on ollut onneton. Krimin kriisi puhkesi kesken prosessin ja hankkeesta on tullut poliittisen pelin välinen Kremlille. Lue lisää: Arvio Fennovoimasta: ”Suomi nyt altis Venäjän väännölle – poliitikot jäivät jumiin valheensa kanssa”