Härski petos paljastui – KL: 65 000 euron RAY-rahat menivätkin vuokriin ja aiheettomiin kilometrikorvauksiin

Suomen Katutanssiliiton puheenjohtaja on saanut käräjäoikeudessa tuomion törkeästä avustuspetoksesta, uutisoi Kauppalehti.

Tuomion mukaan RAY:lta saatuja avustusvaroja oli käytetty esimerkiksi liiton puheenjohtajan puolison palkkoihin 12 100 euroa, yksityiskäytössä olleen asunnon vuokriin 16 200 euroa, puheenjohtajalle maksettuihin ja projektiin liittymättömiin kilometrikorvauksiin 12 518 euroa, puheenjohtajan ja hänen puolisolleen maksettuihin projektiin liittymättömiin päivärahoihin 6 900 euroa sekä puheenjohtajan omalle yhtiölle maksettuun monitorointiohjelmaan 9 015 euroa. Yhteensä 65 373 euroa.

Suomen Katutanssiliitto on tullut tutuksi perintätoimistoille. Vuoden 2015 jälkeen liitolle on kertynyt 23 maksuhäiriö- tai muuta julkista merkintää. Tuorein on tämän vuoden tammikuulta.

RAY:n ohella liitolta ovat penänneet rahojaan takaisin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (6 912 euroa), OP Vakuutus Oy (374), Lindorff Oy (6 697), Itä- ja Pohjois-Suomen veronkanto- ja perintäyksikkö (6 980) sekä yksityishenkilö (3 047).

Seuraavaksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistelee perintätoimiaan, koska ei ole saanut maksamistaan erityisavustuksista tarpeeksi kattavia selvityksiä.

Liiton puheenjohtaja sai kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja kolmen vuoden liiketoimintakiellon. Hänet määrättiin maksamaan avustukset takaisin.

Tuomittu aikoo valittaa käräjäoikeuden tuomiosta.

