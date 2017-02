Tässä se nyt on: Uusi Nokia 3310

Nokia-puhelimia valmistavan HMD Globalin toimitusjohtaja Arto Nummela piti yleisöä jännityksessä esityksensä loppuun asti ja julkisti odotetun uuden version Nokia 3310 -klassikkopuhelimesta aivan esityksensä lopuksi.

–Siinä on aikaisempaa parempi akku ja siinä on matopeli, Nummela totesi.

Uuden 3310:n hinta on ennakoitua edullisempi: HMD Global kertoo tiedotteessaan hinnaksi noin 49 euroa.Puhelin tulee myyntiin toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa.

Alkuperäinen Nokia 3310 on ollut yksi kaikkien aikojen eniten myydyistä puhelinmalleista. Sillä on maine "tuhoutumattomana puhelimena". 3310:n uudessa versiossa on HMD Globalin mukaan 22 tunnin puheaika ja kuukauden valmiusaika.

–Emme pystyneet vastustamaan houkutusta tuoda markkinoille uusi Nokia 3310 -puhelin. Halusimme palkita uskolliset Nokia-puhelinten fanit ja osoittaa, että vahva perintö, innovaatio ja moderni muotoilu toimivat hyvin yhdessä. Toimintamme perusta on se, että koko tuotevalikoimamme tarjoaa aidon Nokia-kokemuksen, HMD Globalin tuotteista vastaava johtaja Juho Sarvikas kommentoi.

Ensireaktiot uuteen Nokia 3310 -puhelimeen olivat erittäin innostuneita. Lue lisää: Nokia-hehkutus alkoi heti: ”Koko maailma on innoissaan 17 vuotta sitten lanseeratusta puhelimesta”

Lue muista HMD Globalin päivän tuotejulkistuksista: Kolme uutta Nokia-kännykkää julki: ”Tämä on vasta alkua”