Nokia-hehkutus alkoi heti: ”Koko maailma on innoissaan 17 vuotta sitten lanseeratusta puhelimesta”

Kansainväliset mobiilialaa seuraavat analyytikot ovat ottaneet innoissaan vastaan HMD Globalin hetki sitten julkistaman uuden version klassikkokännykkä Nokia 3310:sta.

–Tämä on tämän vuoden iso juttu Barcelonan Mobile World Congressissa. Todellinen matkapuhelinalan ikoni, Nokiaa pitkään seurannut CCS Insightin analyytikko Ben Wood hehkutti Twitterissä.

Say hello to the all new Nokia 3310. This will be the BIG story at #MWC17. A truly mobile icon with bags of nostalgia! #3310 #nokia #mwc17 pic.twitter.com/elF9kVff0H