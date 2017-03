Selitys Suomen kasvulle 2016 – yksi kuva kertoo paljon

Ensin hyvät uutiset: Suomen talous kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen maininnan arvoisesti. Sitten huonot uutiset: vienti pysyi vaimeana.

Tilastokeskus esitteli tänään ennakkotietojaan vuoden 2016 talouskasvusta ja tarjosi eritellysti myös selityksiä sille, mistä 1,6 prosentin bkt-kasvu johtui.

Selitys on se, minkä voi havaita pitämällä silmät auki Helsingin seudulla ja muunkin Suomen suurimmissa kaupunkikeskuksissa: niissä rakennetaan raivokkaasti asuntoja, mutta myös uusia kauppakeskittymiä nousee sinne, minne virtaa uusia asukkaita maakuntien laitamilta ja ulkomailta.

Investoinnit, käytännössä asuntorakentaminen, antoi taloudelle 1,1 prosentin kasvusysäyksen, tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala kertoi tänään Kalasataman Redin massiivisen työmaan naapurissa. Tämä rakentamisen vaikutus näkyy ylläolevassa Tilastokeskuksen kuvasta.

Vastaava sysäys tuli yksityisestä kulutuksesta, mitä taas ruokki palkkasumman nousu. Tämä jälkimmäinenkin hyppäys johtuu ilmeisesti paljolti juuri rakennusalan vahvasta vedosta.

Merkkejä rakentamisen hiipumisesta ainakaan Helsingin seudulla ei ole, eli bkt-kasvunäkymä tällekin vuodelle on sen puolesta ihan kunnossa.

Tässä Tilastokeskuksen esitysmateriaali. Juttu jatkuu esityksen alla.

Rakentamisen ohella vahvasti kasvoivat liike-elämän palvelut, joihin kuuluu muun muassa erilaista konsulttitoimintaa. Tämä antaa viestiä yritysmaailman toiminnan vilkastumisesta, mutta perinteisempi vienti oli tilastokeskuksen papereissa kokonaisuutena käytännössä nollakasvun tilassa vuonna 2016.

Arvonlisäyksen puolella metsä-, kemian-, ja metalliteollisuus olivat plussalla, mutta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa nähtiin koko vuoden kohdalla yli yhdeksän prosentin miinusluku ja loppuvuodesta 2016 vielä rumempi luku. Tilastokeskuksessa ei osattu näitä miinuslukuja sen tarkemmin tässä vaiheessa selittää.

Mutta miten meillä meni vuonna 2016 verrattuna muihin maihin? Suomen tavoin kovan asuntobuumin keskellä elävä Ruotsi kasvoi jopa kaksinkertaista vauhtia meihin verrattuna, mutta Saksa, Iso-Britannia ja Yhdysvallat olivat bkt-kasvullaan aika lailla meidän tasollamme.

Pelkkä rakentaminen tuskin nostaa Suomea Ruotsin kaltaisiin talouskasvulukuihin. Siihen tarvittaisiin viennin piristymistä. Tilastokeskuksen tilaisuudessa maalailtiin ”ehkä pientä toiveikkuutta” sen suhteen, että tätä piristymistä voitaisiin tänä vuonna nähdä.

Vuoden viimeinen neljännes oli edelliseen neljännekseen nähden nollakasvun kvartaali, vaikka vuoden takaisesta bkt kasvoi työpaikkakorjattuna 1,3 prosenttia. Yliaktuaari Samu Hakalan mukaan nollaluvussa ei kuitenkaan ole ”isompaa syytä huoleen”.

Melkein riemun kiljahduksia tosin aiheutti Hakalan kuvio, jonka mukaan investoinnit koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin olisivat hypähtäneet viime vuoden lopulla. Hänen mukaansa tuo luku on kuitenkin ”epävarmalla pohjalla” ja siihen tulee suhtautua ”varauksella”. Myös tämä kuvio on nähtävissä Tilastokeskuksen esityksestä, joka on upotettuna jutun keskivaiheille.