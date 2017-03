Kansanedustaja huolestui: Suomen 500 miljoonan €:n takaustappio ”pistää silmään”

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) on huolissaan Suomen takauskannan voimakkaasta kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana. Lepomäki kiinnittää blogissaan huomiota tuoreisiin tietoihin takauskannan tilasta.

– Eilen julkaistussa Tilastokeskuksen takausaineistossa pistää silmään reilun 500 miljoonan euron takausvastuutapahtuma eli luottotappio vuoden lopulta. Luku on poikkeuksellisen suuri, Lepomäki kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan ”maksetut takauskorvaukset” olivat vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä eli vuoden lopussa 508 miljoonaa euroa. Koko vuoden aikana maksettuja korvauksia oli kaiken kaikkiaan 575 miljoonaa euroa.

Takaustappiosta kirjoitti aiemmin keskiviikkona Iltalehti. Lehden mukaan Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Lehmuskoski ei kerro, mistä takaustappio on syntynyt.

– Emme voi kommentoida yksittäisten tiedonantajien tietoja, hän sanoo Iltalehdelle.

Valtiovarainministeriökään ei osaa heti selittää pomppua.

– Nyt täytyy selvitellä, mistä tässä on oikein kyse, onko kyse virheestä tai jostain muusta, talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen valtiovarainministeriöstä sanoo Iltalehdelle.

Lepomäki kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että puolen miljardin luottotappio ei ole pikkujuttu. Merkittävämpi seikka on kuitenkin valtion takauskannan yleinen kasvu: takauskanta oli viime vuoden lopussa 45,3 miljardia euroa, kun se vielä vuonna 2007 oli noin 13 miljardia.

– Suomen takauskanta on kasvanut viime vuosina hälyttävästi ja on selvää, että myös luottovastuutapahtumia on lähivuosina odotettavissa. Suomessa olisi nyt tartuttava määrätietoisesti julkisen talouden kokonaisvastuiden tarkasteluun ja ennakoivaan riskienhallintaan. Tämä on myös koko eduskunnan asia, Lepomäki kirjoittaa.

– Vuodesta 2007 valtion yhteenlaskettujen takausten nimellisarvo on yli nelinkertaistunut 54 miljardiin euroon, neljännekseen BKT:sta. Kun lukuun lisätään valtion pääomavastuut, on takausten loppusumma yli 70 miljardia euroa. Luku on lähellä valtion ja kuntien yhteenlaskettua vuosibudjettia, Lepomäki huomauttaa.

Veronmaksajien vastuiden kasvu on Lepomäen mukaan huimaa etenkin Suomen talouden heikkoon kantokykyyn nähden.

Hänen mukaansa tilanteen seurantaa hämmentää se, että kansantalouden tilinpidon julkisyhteisöt-sektori ”antaa vajavaisen kuvan julkisen vallan kokonaisvastuista”. Lepomäki kertoo, että julkisyhteisöihin ei lueta pääomasijoitus-, laina- ja takaustoiminnassa mukana olevia Teollisuussijoitusta ja Finnveraa, vaikka molemmat ovat valtion omistuksessa.

– Yksin Finnvera-takaukset ovat lisääntyneet vuodesta 2010 vuoden 2016 alkuun 15 miljardilla eurolla, kansanedustaja kirjoittaa.

Myös ”kansainvälisille rahoituslaitoksille vaadittaessa maksettavien pääomavastuiden määrä on moninkertaistunut EU:n talouskriisin hoidon myötä”, Lepomäki kirjoittaa.