IL: Suomen 500 miljoonan €:n takaustappio olikin ”tilastokukkanen” – taustalla Nokian kaupat

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) nosti eilen esiin huolen Suomen takauskannan voimakkaasta kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana. Hän huomautti Puheenvuoron blogissaan, että Tilastokeskuksen takausaineistossa pistää silmään reilun 500 miljoonan euron takausvastuutapahtuma eli luottotappio vuoden lopulta. Iltalehti kertoo, että kyseessä on niin sanottu tilastokukkanen.

Lepomäki huomautti, että luku on poikkeuksellisen suuri. Myös Uusi Suomi uutisoi asiasta, josta kertoi alkujaan Iltalehti. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Lehmuskoski ei suostunut kertomaan lehdelle, mistä takaustappio on syntynyt.

– Emme voi kommentoida yksittäisten tiedonantajien tietoja, hän sanoi Iltalehdelle.

Myöhemmin Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä selvensi Iltalehdelle asiaa.

– Tämä on tilastokukkanen, joka johtunee siitä, että tilastokeskus raportoi vain toiseen suuntaan kulkeneet varat eli bruttoluvun, ei nettoa. Lisäksi kyse ei ole valtion vaan sen omistaman Finnveran taseen sisällä tapahtuvasta rahaliikenteestä, Heikkilä sanoi lehdelle myöhemmin illalla.

– Meillekin tuli yllätyksenä, että tilastokeskus julkisti tämän juuri näin yhtenä bruttolukuna, joka ei kerro mitään, hän lisäsi.

Taustalla ovat Nokian verkkotoimituksiin liittyvät kaupat Brasiliassa. Finnvera kertoi Heikkilän mukaan jo vuoden 2016 alulla, että brasilialainen teleoperaattori Oi on hakenut velkasaneerausta. Pörssiyhtiöllä on Finnveran takaamia luottoja noin 500 miljoonan euron edestä, joten Finnveran toiminnan mukaisesti luotot korvataan pankeille. Finnvera hakee kuitenkin omia korvauksiaan jälleenvakuuttajilta, mikä rajaa nettotappion Finnveran arvion mukaan 55 miljoonaan euroon, joka ei Heikkilän mukaan tule Suomen valtion tai veronmaksajien kontolle, sillä Finnveran tappiopuskuri on 1,8 miljardia euroa.

